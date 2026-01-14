T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2026/5 D.İş
YÜKÜMLÜ :HATİCE İŞCEN-Yeşilköy halkalı cad. No:30 Bakırköy / İstanbul
Şikayet eden Mahmut Kulta tarafından aleyhinize açılan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunundan Kaynaklı davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce 5271 sayılı Kanunun 147'nci maddesinde belirtilen haklarınız hatırlatarak savunmanız alınacağından, varsa savunma ve delillerinizi duruşma gününe kadar bildirmeniz gerektiği; duruşmaya gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği hususu ilanen tebliğ ihtar olunur.