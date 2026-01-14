Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.01.2026 - 00:00

        İLAN

        T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2026/5 D.İş
        YÜKÜMLÜ :HATİCE İŞCEN-Yeşilköy halkalı cad. No:30 Bakırköy / İstanbul


        Şikayet eden Mahmut Kulta tarafından aleyhinize açılan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunundan Kaynaklı davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce 5271 sayılı Kanunun 147'nci maddesinde belirtilen haklarınız hatırlatarak savunmanız alınacağından, varsa savunma ve delillerinizi duruşma gününe kadar bildirmeniz gerektiği; duruşmaya gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği hususu ilanen tebliğ ihtar olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02381361