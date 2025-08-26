T.C. BAKIRKÖY 6. İŞ MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 6. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/60 Esas



DAVALILAR : 1- GÜNEYDOĞU ULAŞTIRMA DEPOLAMA LOJİSTİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

2- MAYLOGİKİ ULUSLARARASI NAKLİYAT LOJİSTİK VE TİC. A.Ş.Davacı ABDULVAHAP ÖNCEL tarafından aleyhinize açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunan binanın yıkılmış olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından BAM ilamı ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İstanbul BAM 47. Hukuk Dairesi'nin 2022/382 Esas - 2025/136 Karar sayılı ilamı ile;

"HÜKÜM:

1-HMK 'nun 353/1-a maddesi gereğince İlk Derece Mahkemesi kararının KALDIRILMASINA,

2-Davanın esastan görülmesi için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın mahkemesine İADESİNE,

3-Dosyanın iadesine karar verilmiş olduğundan davalıların yatırmış olduğu istinaf başvuru harcı ile karar harcının talepleri halinde iadesine,

4-İstinaf incelemesi duruşma yapılmaksızın neticelendirildiğinden taraflar lehine vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

5-Davalılar tarafından yapılan istinaf yargılama giderinin ilk derece mahkemesince yeniden verilecek kararda dikkate alınmasına,

6-Kararın tebliğ işleminin ilk derece mahkemesi tarafından yapılmasına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK'nun 353/1-a-6 maddesi uyarınca kesin olmak üzere 29/01/2025 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

Karar verilmiş olup, kaldırma kararı sonrası mahkememizin 2025/60 Esas sırasına kaydedilmiş olmakla, işbu davada adresleri tespit edilemeyen davalılar Güneydoğu Ulaştırma Depolama Lojistik İnş. San. ve Tic. A.ş. ile Maylogiki Uluslararası Nakliyat Lojistik Ve Tic. A.Ş.'nin iş bu davanın duruşma günü olan 18/09/2025günü saat 11:00'da duruşmada hazır bulunmaları veya bir vekil ile temsil ettirilip diyeceklerini bildirmeleri, gelmedikleri veya vekil ile de temsil ettirilmedikleri takdirde yokluklarında karar verileceği ve duruşmanın gıyaplarında yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.