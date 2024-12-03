Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.12.2024 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L Â N


        DOSYA NO : 2021/616
        KARAR NO : 2023/386


        Nitelikli Dolandırıcılık suçundan Sanık Gökhan DEMİR' hakkında Mahkememizin 24/10/2023 tarihli 2021/616 E., 2023/386 Karar sayılı ilamı ile5237 sayılı TCK'nın 157/1 maddesi gereğince BERAATİNE karar Müşteki Yusuf SABAHOĞLU (TC Kimlik No:18236103914) yokluğunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
        Katılan Yusuf SABAHOĞLU'nun (TC Kimlik No:18236103914) adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.
        İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 28/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02133042