T.C. BAKIRKÖY 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BAKIRKÖY 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L Â N



DOSYA NO : 2021/616

KARAR NO : 2023/386



Nitelikli Dolandırıcılık suçundan Sanık Gökhan DEMİR' hakkında Mahkememizin 24/10/2023 tarihli 2021/616 E., 2023/386 Karar sayılı ilamı ile5237 sayılı TCK'nın 157/1 maddesi gereğince BERAATİNE karar Müşteki Yusuf SABAHOĞLU (TC Kimlik No:18236103914) yokluğunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Katılan Yusuf SABAHOĞLU'nun (TC Kimlik No:18236103914) adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 28/11/2024