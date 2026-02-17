T.C. BAKIRKÖY 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı :2023/323-Ceza Dava Dosyası

12.02.2026



İLAN



Mahkememizin19/12/2025 tarihli, 2023/323 Esas 2025/844 Karar sayılı ilamı ile sanık Alpay YALÇIN (T.C 20195837410) Resmi Belgede Sahtecilik suçundan BERAAT kararı yokluklarında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık Alpay Yalçın'ın adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup, yakalama emri üzerine alınan ifadesinde sokaklarda yaşadığını beyan ettiği anlaşılmış ve başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren15 gün sonra Alpay YALÇIN (T.C 20195837410) Mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılması ile, tebliğinden itibaren Ceza Muhakemesi Kanununun 273. maddesi gereğince 2 hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle ya da en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabilecekleri, istinaf yasa yoluna başvurmadıkları takdirde Mahkememiz kararının kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12.02.2026