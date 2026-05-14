T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/414



Davacı Arzu Erdem tarafından Davalı Drs Müteahhitlik İnşaat Anonim Şirketi'ne yönelik açılan Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında;

Dahili davalılar Adem Sarı (48******590), Kerem Tuncay Mermer (12******380) ve Svetlana Göksu(14******240)'ya Mahkemenizce dahili dava dilekçesinde belirtilen adresine davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İHTAR: Tahkikat duruşması için belirlenen 24/09/2026 günü saat10:20'de geçerli özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilerek sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK 150. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği ihtar ve tebliğ olunur.08/05/2026