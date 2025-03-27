T.C.

BAKIRKÖY

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.48413851-2024/174-Ceza Dava Dosyası

24.03.2025

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Serkan KURT hakkında mahkememizin 29.11.2024 gün 2024/174 Es. 2024/410 Kr sayılı hükmünde 5237 s.y. TCK 158/1-f-son,168/1, 62/1, 52/2, 52/4, 53/1-2-3, 51/1, 51/3, 51/7 maddeleri gereğince1 yıl 1 ay 10 gün hapis (TCK 51/1 maddesine göre ertelenmesine, 51/3 maddesine göre 1 yıl 8 ay denetim süresi belirlenmesine) ve 10.000.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği ve , sanığın sabit adresinin olmaması nedeniyle gerekçeli kararın; Duran ve Fatma oğlu, 10/11/1987 GÜMÜŞHACIKÖY doğumlu, AMASYA, GÜMÜŞHACIKÖY, Akpunar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yenimahalle Mah. 4729 Sk.No:9 İç Kapı No:6 Yunus Emre/MANİSA adresinde oturur. TC Kimlik No:12700545576 lu sanık SERKAN KURT' a, tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebliğat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye' de yayınlanan ulusal bir gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya en yakın ağır ceza mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.