T.C. BAKIRKÖY 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.48413851-2024/622-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN

09.05.2025



Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Yusuf YILDIRIM hakkında mahkememizin 27.03.2025 gün 2024/622 Es. 2025/128 Kr sayılı hükmünde 5237 s.y. TCK 158/1-f-son, 158/3, 43/1,62/1, 52/2, 52/4, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 6 yıl 3 ay hapis ve 53.100.- TLAdli Para cezasına karar verildiği, sanığın sabit adresinin olmaması nedeniyle gerekçeli kararın ve sanık müdafii Av. Emrah KESKİN' in 01.05.2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin ; Osman ve Zeynep oğlu, 23/10/1990 KARATAŞ doğumlu, Ataköy Mahallesi Ataköy Küme Evleri Kapı No: 28Karataş/ ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:17962130188 sanık Yusuf YILDIRIM ' a, tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebliğat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye' de yayınlanan ulusal bir gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya en yakın ağır ceza mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.