T.C.

BAKIRKÖY

8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/857 Esas

- İLAN -



Son olarak yaşadığı "Atikali Mah. Darüşşafaka Cd. Arap İsmail Çık. Sk. 12 34087 Fatih/İSTANBUL" adresinde tebligat yapılamayan ve başkaca adresi de tespit edilemeyen Davalı MALEK FAKHORJİ'ye(Mahmud ve Wahiba oğlu, 19/11/1993- Halep doğ.lu) dava dilekçesi ile tensip tutanağının özetinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince eşi Davacı Emel ARIF tarafından aleyhine "evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davası" açıldığı, dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesi sunması halinde delillerini de dilekçe ile birlikte bildirmesi gerektiği, yasal istisnalar dışında dilekçelerde bildirilmeyen iddia ve savunmaların karşı tarafın muvafakati olmaksızın genişletilip değiştirilemeyeceği, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde yapılacak ön inceleme duruşma tarihinin ayrıca tebliğ edileceği hususu Davalı MALEK FAKHORJİ'ye ilanen tebliğ olunur. 04.09.2025