T.C.

BAKIRKÖY

9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2025/151 Esas

13.05.2025





İLANEN TEBLİĞ



Bakırköy 9. Aile Mahkemesi,

Davalı Özlem Sivri, Aydın ve Hülya kızı, 17/02/1988 doğumlu, 574.....830 TC kimlik numaralı İstiklal Mahallesi, 2666. Sok. No:19 Esenyurt/ İSTANBUL adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından davalı Özlem SİVRİ aleyhine mahkememize açılan Ana Baba Rızasının Aranmaması davasının açık yargılaması sırasında "İş bu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya karşı HMK 122, 126, 129 gereği davacı sayısından bir fazla örnek olarak cevap dilekçesi ilk itirazlarınızı bildirebilirsiniz. Aksi halde davayı tamamen inkar etmiş sayılacaksınız. Dilekçenizde delil olarak gösterdiğiniz ve elinizde bulunan tüm belge asılları ‘veya örnekleri)ile olmayan belgelerin ise bulunduğu yerleri bildirmeniz HMK 121 mad gereği zorunlu olduğu" hususlarının ve ön inceleme duruşmasının 24/09/2025 günü, saat 09:30'da mahkememiz duruşma salonunda yapılacağının ihtarına karar verildiğinin adresi meçhul olan davalı Özlem Sivri'ye ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 13.05.2025