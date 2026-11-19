T.C.

BAKIRKÖY

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/451 Esas 13/11/2026

Karar No: 2026/407 Karar



İ L A N



Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 10/09/2026 tarihli 2025/451 Esas ve 2026/407 karar sayılı kararı ile Dolandırıcılık suçundan sanık Mehmet Deniz ÇİÇEKLER' in TCK' nun 157/1 maddesi gereğince neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 25.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup Vedat Tamer ve Şerife oğlu 25/06/1986 Fatih doğumlu sanık Mehmet Deniz ÇİÇEKLER'e tebligata yarar açık adresi olmaması nedeniyle tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt içi adresi de bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddeleri gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.