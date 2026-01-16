Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 17.01.2026 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

        2025/15922 TLMT.
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15922 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        4.150.000,00 1 Taşıt 34FFF43 Plakalı, 2020 Model, MERCEDES-BENZ Marka, GLC 300 d 4MATIC 2.0 AMG 9G-TRONIC Tipli, 65492080884317 Motor No'lu, W1N2539191F840045 Şasi No'lu, Siyah Renkli, Otomatik Vites, Dizel Otomobil

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:09
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:09
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 10:09
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:09

        14/01/2026

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02382393