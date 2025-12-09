T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
|Sicil No
|TC Kimlik No / Vergi Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|Yıl
|Ödeme Emri No
|Tahakkuk Türü
|Borç
|186301
|299*****
|Rey*** ***TLU
|2024
|271421
|Kültür V. Katkı Payı
|24.170,30 ₺
|361572
|385*****
|Hal*** ***CAR
|2024
|274314
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|45.773,55 ₺
|336612
|471*****
|İLB*** ***İĞİ
|2021
|280964
|Ecrimisil Gelirleri
|277.181,98 ₺
|59971
|234*****
|Vey*** ***SUN
|2022
|282284
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|24.937,90 ₺
|59971
|234*****
|Vey*** ***SUN
|2023
|282285
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|36.109,80 ₺
|332278
|149*****
|Meh*** ***ĞRU
|2024
|283056
|Kültür V. Katkı Payı
|28.836,40 ₺
|53834
|315*****
|Nev*** ***GÖZ
|2024
|283813
|Bina Vergisi
|57.952,00 ₺
|372445
|494*****
|KAM*** ***ESİ
|2024
|284786
|Vergi Ziyai Cezası (Çevre)
|24.640,98 ₺
|294339
|TC *****
|Kwo*** ***LAM
|2024
|285550
|Kültür V. Katkı Payı
|25.139,60 ₺
|187735
|229*****
|Gür*** ***CAN
|2023
|268381
|Kaçak Inşaat Para Cezası
|34.724,01 ₺
|120551
|251*****
|Lut*** ***DAK
|2023
|270562
|Kültür V. Katkı Payı (Arsa)
|27.786,53 ₺
|43060
|472*****
|Mem*** ***TAK
|2024
|271309
|Kültür V. Katkı Payı
|27.735,40 ₺
|304809
|970*****
|ATA*** ***ETİ
|2022
|271892
|Vergi Ziyai Cezası (İlan)
|57.088,46 ₺
|59847
|105*****
|Med*** ***ĞLU
|2024
|272418
|Kültür V. Katkı Payı
|29.956,30 ₺
|357587
|999*****
|Amı*** ***GHI
|2024
|272668
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|37.018,30 ₺
|298078
|314*****
|Hak*** ***SAN
|2024
|276584
|Kaçak Inşaat Para Cezası
|603.317,54 ₺
|193324
|192*****
|Zek*** ***RUK
|2024
|280586
|Kültür V. Katkı Payı
|35.158,20 ₺
|336612
|471*****
|İLB*** ***İĞİ
|2023
|280967
|Ecrimisil Gelirleri
|661.894,17 ₺
|209838
|177*****
|Cih*** ***KER
|2024
|281231
|Kültür V. Katkı Payı
|61.580,40 ₺
|159889
|327*****
|Sel*** ***MİR
|2023
|283810
|Kültür V. Katkı Payı (Arsa)
|32.478,60 ₺
|53834
|315*****
|Nev*** ***GÖZ
|2024
|283812
|Kültür V. Katkı Payı (Arsa)
|42.467,00 ₺
|141660
|662*****
|ÖZ *** ***ETİ
|2024
|283818
|ISIKLI PROJEKSIYON
|27.359,00 ₺
|361505
|994*****
|Laı*** ***EVA
|2024
|284464
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|32.595,15 ₺
|206552
|101*****
|İly*** ***İFT
|2024
|288403
|Kültür V. Katkı Payı (Arsa)
|29.142,30 ₺
|315333
|631*****
|NET*** ***ETİ
|2024
|272180
|İşgaliye Harcı
|39.845,00 ₺
|59971
|234*****
|Vey*** ***SUN
|2024
|282286
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|46.546,43 ₺
|360668
|205*****
|ÇIN*** ***ETİ
|2024
|284695
|Kültür V. Katkı Payı
|49.799,20 ₺
|356731
|990*****
|Moh*** ***AJI
|2024
|284906
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|28.656,15 ₺
|350640
|997*****
|Mun*** ***ADI
|2024
|285030
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|26.608,00 ₺
|335352
|997*****
|Saj*** ***OLI
|2024
|272052
|Kültür V. Katkı Payı
|37.655,20 ₺
|357661
|990*****
|Dab*** ***OUF
|2024
|272670
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|37.018,30 ₺
|59847
|105*****
|Med*** ***ĞLU
|2024
|279418
|Kültür V. Katkı Payı
|29.956,30 ₺
|185868
|163*****
|Nev*** ***RİM
|2024
|280633
|Kültür V. Katkı Payı
|37.479,20 ₺
|363281
|991*****
|Ilh*** ***EVA
|2024
|283222
|Kültür V. Katkı Payı
|37.237,20 ₺
|214113
|172*****
|BİL*** ***ETİ
|2024
|283634
|Kültür V. Katkı Payı
|61.276,60 ₺
|280025
|999*****
|Ayn*** ***OVA
|2024
|284432
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|25.430,20 ₺
|193324
|192*****
|Zek*** ***RUK
|2024
|272284
|Kültür V. Katkı Payı
|35.158,20 ₺
|316214
|729*****
|PF *** ***ETİ
|2024
|279142
|Kültür V. Katkı Payı
|28.323,80 ₺
|334023
|198*****
|CAN*** ***ETİ
|2024
|280262
|Cevre Temizlik Vergisi
|29.051,36 ₺
|336612
|471*****
|İLB*** ***İĞİ
|2020
|280963
|Ecrimisil Gelirleri
|225.881,94 ₺
|336612
|471*****
|İLB*** ***İĞİ
|2024
|280969
|Ecrimisil Gelirleri
|109.478,00 ₺
|355665
|994*****
|Zau*** ***NOV
|2024
|284856
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|28.149,40 ₺
|371829
|396*****
|Nav*** ***HER
|2024
|285405
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|45.033,07 ₺
|250181
|107*****
|200*** ***ETİ
|2020
|259388
|Bilboard-Raket
|39.636,16 ₺
|343182
|993*****
|Mas*** ***DEH
|2024
|271639
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|27.075,60 ₺
|286112
|993*****
|Dov*** ***KOV
|2023
|272061
|Kültür V. Katkı Payı
|27.497,00 ₺
|286112
|993*****
|Dov*** ***KOV
|2024
|272062
|Kültür V. Katkı Payı
|52.027,50 ₺
|59847
|105*****
|Med*** ***ĞLU
|2023
|272417
|Kültür V. Katkı Payı
|61.486,80 ₺
|297823
|388*****
|FLO*** ***Tİ.
|2024
|272644
|Cevre Temizlik Vergisi
|26.875,00 ₺
|350647
|994*****
|Amı*** ***GHI
|2024
|273405
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|36.854,40 ₺
|313585
|232*****
|Fat*** *** AY
|2024
|279905
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|30.507,40 ₺
|363733
|280*****
|Asl*** ***MAZ
|2024
|280928
|Kültür V. Katkı Payı (Arsa)
|34.478,40 ₺
|302455
|303*****
|Cen*** ***ELİ
|2024
|282199
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|31.794,90 ₺
|362048
|489*****
|Ahm*** ***SLU
|2024
|283249
|Kültür V. Katkı Payı
|44.563,20 ₺
|33292
|107*****
|Mus*** ***LUT
|2024
|283272
|Kültür V. Katkı Payı
|26.767,40 ₺
|94851
|512*****
|Erh*** ***GİN
|2024
|283275
|Kültür V. Katkı Payı
|25.014,00 ₺
|350616
|995*****
|Abo*** ***AAL
|2024
|285018
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|43.533,80 ₺
|343904
|997*****
|Hak*** ***NOV
|2024
|285328
|Kültür V. Katkı Payı
|33.061,60 ₺
|371815
|422*****
|Can*** ***GAR
|2024
|288155
|Kaçak Inşaat Para Cezası
|155.238,22 ₺
|221908
|250*****
|Mah*** ***MAZ
|2024
|288912
|Ecrimisil Gelirleri
|204.000,00 ₺
|350638
|996*****
|Abd*** ***ADI
|2024
|279936
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|26.608,00 ₺
|336612
|471*****
|İLB*** ***İĞİ
|2024
|280968
|Ecrimisil Gelirleri
|959.015,12 ₺
|59971
|234*****
|Vey*** ***SUN
|2024
|282287
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|49.544,00 ₺
|62921
|339*****
|Mem*** ***SOY
|2024
|283271
|Kültür V. Katkı Payı (Arsa)
|24.855,60 ₺
|350630
|998*****
|Sad*** ***AMI
|2024
|284416
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|40.299,20 ₺
|203475
|*****
|TOK*** ***ASI
|2014
|253621
|Kaçak Inşaat Para Cezası
|25.000,00 ₺
|354886
|995*****
|She*** ***SKI
|2024
|272664
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|36.198,80 ₺
|201222
|859*****
|TRİ*** ***ETİ
|2024
|280835
|ISIKSIZ REKLAM
|25.660,50 ₺
|336612
|471*****
|İLB*** ***İĞİ
|2022
|280966
|Ecrimisil Gelirleri
|400.956,00 ₺
|286112
|993*****
|Dov*** ***KOV
|2024
|281483
|Kültür V. Katkı Payı
|26.273,50 ₺
|59971
|234*****
|Vey*** ***SUN
|2020
|282282
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|24.176,84 ₺
|326250
|324*****
|ECE*** ***ETİ
|2024
|282942
|Kültür V. Katkı Payı
|27.364,70 ₺
|350615
|993*****
|Jıx*** ***XIE
|2024
|283408
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|28.554,80 ₺
|287242
|619*****
|MER*** ***ETİ
|2024
|285012
|ISYERI ACMA IZIN HARCI
|32.482,45 ₺
|284087
|177*****
|Ser*** ***NCİ
|2024
|285823
|ISIKSIZ REKLAM
|32.776,89 ₺
|227621
|673*****
|Doğ*** ***LÜM
|2024
|288587
|Ecrimisil Gelirleri
|137.317,00 ₺
|62921
|339*****
|Mem*** ***SOY
|2024
|272137
|Kültür V. Katkı Payı (Arsa)
|63.320,40 ₺
|273425
|946*****
|YED*** ***ETİ
|2024
|276184
|Kültür V. Katkı Payı
|34.651,48 ₺
|336612
|471*****
|İLB*** ***İĞİ
|2022
|280965
|Ecrimisil Gelirleri
|305.044,53 ₺
|59971
|234*****
|Vey*** ***SUN
|2021
|282283
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|24.950,07 ₺
|148166
|193*****
|Mah*** ***TAN
|2024
|283055
|Kültür V. Katkı Payı
|24.351,80 ₺
|371065
|176*****
|Kan*** ***AVİ
|2024
|285051
|Vergi Ziyai Cezası (Bina)
|43.222,15 ₺
|210751
|844*****
|TİM*** ***ETİ
|2024
|271191
|Kültür V. Katkı Payı
|27.362,10 ₺
|286158
|437*****
|Ram*** ***SUN
|2024
|276526
|Kültür V. Katkı Payı
|35.245,10 ₺
|358252
|306*****
|Fat*** ***KÇE
|2024
|279235
|Kabahatler K. Cezaları
|30.811,51 ₺
|326352
|101*****
|AHM*** ***ETİ
|2024
|279918
|Kültür V. Katkı Payı
|24.092,20 ₺
|55933
|118*****
|Muh*** ***LER
|2024
|283278
|Bina Vergisi
|43.270,00 ₺
|332787
|478*****
|İNC*** ***ETİ
|2024
|284709
|İşgaliye Harcı
|32.110,60 ₺
|Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.