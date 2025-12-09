Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 10.12.2025 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
        Sicil No TC Kimlik No / Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan Yıl Ödeme Emri No Tahakkuk Türü Borç
        186301 299***** Rey*** ***TLU 2024 271421 Kültür V. Katkı Payı 24.170,30 ₺
        361572 385***** Hal*** ***CAR 2024 274314 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 45.773,55 ₺
        336612 471***** İLB*** ***İĞİ 2021 280964 Ecrimisil Gelirleri 277.181,98 ₺
        59971 234***** Vey*** ***SUN 2022 282284 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 24.937,90 ₺
        59971 234***** Vey*** ***SUN 2023 282285 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 36.109,80 ₺
        332278 149***** Meh*** ***ĞRU 2024 283056 Kültür V. Katkı Payı 28.836,40 ₺
        53834 315***** Nev*** ***GÖZ 2024 283813 Bina Vergisi 57.952,00 ₺
        372445 494***** KAM*** ***ESİ 2024 284786 Vergi Ziyai Cezası (Çevre) 24.640,98 ₺
        294339 TC ***** Kwo*** ***LAM 2024 285550 Kültür V. Katkı Payı 25.139,60 ₺
        187735 229***** Gür*** ***CAN 2023 268381 Kaçak Inşaat Para Cezası 34.724,01 ₺
        120551 251***** Lut*** ***DAK 2023 270562 Kültür V. Katkı Payı (Arsa) 27.786,53 ₺
        43060 472***** Mem*** ***TAK 2024 271309 Kültür V. Katkı Payı 27.735,40 ₺
        304809 970***** ATA*** ***ETİ 2022 271892 Vergi Ziyai Cezası (İlan) 57.088,46 ₺
        59847 105***** Med*** ***ĞLU 2024 272418 Kültür V. Katkı Payı 29.956,30 ₺
        357587 999***** Amı*** ***GHI 2024 272668 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 37.018,30 ₺
        298078 314***** Hak*** ***SAN 2024 276584 Kaçak Inşaat Para Cezası 603.317,54 ₺
        193324 192***** Zek*** ***RUK 2024 280586 Kültür V. Katkı Payı 35.158,20 ₺
        336612 471***** İLB*** ***İĞİ 2023 280967 Ecrimisil Gelirleri 661.894,17 ₺
        209838 177***** Cih*** ***KER 2024 281231 Kültür V. Katkı Payı 61.580,40 ₺
        159889 327***** Sel*** ***MİR 2023 283810 Kültür V. Katkı Payı (Arsa) 32.478,60 ₺
        53834 315***** Nev*** ***GÖZ 2024 283812 Kültür V. Katkı Payı (Arsa) 42.467,00 ₺
        141660 662***** ÖZ *** ***ETİ 2024 283818 ISIKLI PROJEKSIYON 27.359,00 ₺
        361505 994***** Laı*** ***EVA 2024 284464 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 32.595,15 ₺
        206552 101***** İly*** ***İFT 2024 288403 Kültür V. Katkı Payı (Arsa) 29.142,30 ₺
        315333 631***** NET*** ***ETİ 2024 272180 İşgaliye Harcı 39.845,00 ₺
        59971 234***** Vey*** ***SUN 2024 282286 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 46.546,43 ₺
        360668 205***** ÇIN*** ***ETİ 2024 284695 Kültür V. Katkı Payı 49.799,20 ₺
        356731 990***** Moh*** ***AJI 2024 284906 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 28.656,15 ₺
        350640 997***** Mun*** ***ADI 2024 285030 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 26.608,00 ₺
        335352 997***** Saj*** ***OLI 2024 272052 Kültür V. Katkı Payı 37.655,20 ₺
        357661 990***** Dab*** ***OUF 2024 272670 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 37.018,30 ₺
        59847 105***** Med*** ***ĞLU 2024 279418 Kültür V. Katkı Payı 29.956,30 ₺
        185868 163***** Nev*** ***RİM 2024 280633 Kültür V. Katkı Payı 37.479,20 ₺
        363281 991***** Ilh*** ***EVA 2024 283222 Kültür V. Katkı Payı 37.237,20 ₺
        214113 172***** BİL*** ***ETİ 2024 283634 Kültür V. Katkı Payı 61.276,60 ₺
        280025 999***** Ayn*** ***OVA 2024 284432 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 25.430,20 ₺
        193324 192***** Zek*** ***RUK 2024 272284 Kültür V. Katkı Payı 35.158,20 ₺
        316214 729***** PF *** ***ETİ 2024 279142 Kültür V. Katkı Payı 28.323,80 ₺
        334023 198***** CAN*** ***ETİ 2024 280262 Cevre Temizlik Vergisi 29.051,36 ₺
        336612 471***** İLB*** ***İĞİ 2020 280963 Ecrimisil Gelirleri 225.881,94 ₺
        336612 471***** İLB*** ***İĞİ 2024 280969 Ecrimisil Gelirleri 109.478,00 ₺
        355665 994***** Zau*** ***NOV 2024 284856 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 28.149,40 ₺
        371829 396***** Nav*** ***HER 2024 285405 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 45.033,07 ₺
        250181 107***** 200*** ***ETİ 2020 259388 Bilboard-Raket 39.636,16 ₺
        343182 993***** Mas*** ***DEH 2024 271639 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 27.075,60 ₺
        286112 993***** Dov*** ***KOV 2023 272061 Kültür V. Katkı Payı 27.497,00 ₺
        286112 993***** Dov*** ***KOV 2024 272062 Kültür V. Katkı Payı 52.027,50 ₺
        59847 105***** Med*** ***ĞLU 2023 272417 Kültür V. Katkı Payı 61.486,80 ₺
        297823 388***** FLO*** ***Tİ. 2024 272644 Cevre Temizlik Vergisi 26.875,00 ₺
        350647 994***** Amı*** ***GHI 2024 273405 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 36.854,40 ₺
        313585 232***** Fat*** *** AY 2024 279905 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 30.507,40 ₺
        363733 280***** Asl*** ***MAZ 2024 280928 Kültür V. Katkı Payı (Arsa) 34.478,40 ₺
        302455 303***** Cen*** ***ELİ 2024 282199 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 31.794,90 ₺
        362048 489***** Ahm*** ***SLU 2024 283249 Kültür V. Katkı Payı 44.563,20 ₺
        33292 107***** Mus*** ***LUT 2024 283272 Kültür V. Katkı Payı 26.767,40 ₺
        94851 512***** Erh*** ***GİN 2024 283275 Kültür V. Katkı Payı 25.014,00 ₺
        350616 995***** Abo*** ***AAL 2024 285018 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 43.533,80 ₺
        343904 997***** Hak*** ***NOV 2024 285328 Kültür V. Katkı Payı 33.061,60 ₺
        371815 422***** Can*** ***GAR 2024 288155 Kaçak Inşaat Para Cezası 155.238,22 ₺
        221908 250***** Mah*** ***MAZ 2024 288912 Ecrimisil Gelirleri 204.000,00 ₺
        350638 996***** Abd*** ***ADI 2024 279936 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 26.608,00 ₺
        336612 471***** İLB*** ***İĞİ 2024 280968 Ecrimisil Gelirleri 959.015,12 ₺
        59971 234***** Vey*** ***SUN 2024 282287 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 49.544,00 ₺
        62921 339***** Mem*** ***SOY 2024 283271 Kültür V. Katkı Payı (Arsa) 24.855,60 ₺
        350630 998***** Sad*** ***AMI 2024 284416 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 40.299,20 ₺
        203475 ***** TOK*** ***ASI 2014 253621 Kaçak Inşaat Para Cezası 25.000,00 ₺
        354886 995***** She*** ***SKI 2024 272664 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 36.198,80 ₺
        201222 859***** TRİ*** ***ETİ 2024 280835 ISIKSIZ REKLAM 25.660,50 ₺
        336612 471***** İLB*** ***İĞİ 2022 280966 Ecrimisil Gelirleri 400.956,00 ₺
        286112 993***** Dov*** ***KOV 2024 281483 Kültür V. Katkı Payı 26.273,50 ₺
        59971 234***** Vey*** ***SUN 2020 282282 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 24.176,84 ₺
        326250 324***** ECE*** ***ETİ 2024 282942 Kültür V. Katkı Payı 27.364,70 ₺
        350615 993***** Jıx*** ***XIE 2024 283408 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 28.554,80 ₺
        287242 619***** MER*** ***ETİ 2024 285012 ISYERI ACMA IZIN HARCI 32.482,45 ₺
        284087 177***** Ser*** ***NCİ 2024 285823 ISIKSIZ REKLAM 32.776,89 ₺
        227621 673***** Doğ*** ***LÜM 2024 288587 Ecrimisil Gelirleri 137.317,00 ₺
        62921 339***** Mem*** ***SOY 2024 272137 Kültür V. Katkı Payı (Arsa) 63.320,40 ₺
        273425 946***** YED*** ***ETİ 2024 276184 Kültür V. Katkı Payı 34.651,48 ₺
        336612 471***** İLB*** ***İĞİ 2022 280965 Ecrimisil Gelirleri 305.044,53 ₺
        59971 234***** Vey*** ***SUN 2021 282283 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 24.950,07 ₺
        148166 193***** Mah*** ***TAN 2024 283055 Kültür V. Katkı Payı 24.351,80 ₺
        371065 176***** Kan*** ***AVİ 2024 285051 Vergi Ziyai Cezası (Bina) 43.222,15 ₺
        210751 844***** TİM*** ***ETİ 2024 271191 Kültür V. Katkı Payı 27.362,10 ₺
        286158 437***** Ram*** ***SUN 2024 276526 Kültür V. Katkı Payı 35.245,10 ₺
        358252 306***** Fat*** ***KÇE 2024 279235 Kabahatler K. Cezaları 30.811,51 ₺
        326352 101***** AHM*** ***ETİ 2024 279918 Kültür V. Katkı Payı 24.092,20 ₺
        55933 118***** Muh*** ***LER 2024 283278 Bina Vergisi 43.270,00 ₺
        332787 478***** İNC*** ***ETİ 2024 284709 İşgaliye Harcı 32.110,60 ₺
        Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02350633