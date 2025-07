T.C.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN METNİ



Dosya No : 2025/105 ÇTM

Yükümlü : Menekşe İZCİAY

Konu : Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi



Hak sahibi HAMDİ DENİZ' in çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin İstanbul Anadolu 22.Aile Mahkemesinin 2022/468 E., 2024/951 K. sayılı ilamının tedbir kararının gereğini Yükümlü Menekşe İZCİAY tarafından rızasıyla yerine getirmediğini belirterek söz konusu ilamın yerine getirilmesi talebiyle Müdürlüğümüze başvuruda bulunması üzerine; müdürlüğümüzce Yükümlü Menekşe İZCİAY ile irtibat kurulamadığından 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 41/C maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yükümlüye çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair teslim emri gönderilmesine karar verildiği, İş bu teslim emri uyarınca;

a)İstanbul Anadolu 22. Aile Mahkemesinin 2022/468 E. 2024/951 K. Sayılı ilamında belirtilen her ayın 1. ve 3. Cumartesi günü saat 10:00'dan Pazar günü Saat 17:00'e kadar, dini bayramların 2. günü saat 10:00 dan 3. günü saat 17:00'ye kadar, sömestr tatilinin 1. günü saat 10:00'dan 7.günü saat 17:00'ye kadar, her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 10:00'dan 31. günü saat 17:00'ye kadar şahsi ilişki tesisine yönelik kararı gereği çocuk Yunus Emre İZCİAY Bakırköy Adliyesi (Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul ( B-02 Numaralı Görüşme Odasına) adresine yükümlü Menekşe İZCİAY tarafından getirilmesi gerektiği,

b)Yükümlü Menekşe İZCİAY'ın çocuğu belirtilen yere getirilmesine engel teşkil edecek derecede haklı bir mazereti varsa teslim gününden önce müdürlüğe bildirimde bulunarak çocuğun müdürlükçe alınmasını talep etmesi gerektiği,

c) İlam veya tedbir kararı kapsamında emrin tebliğinden sonraki dönemde de (a) ve (b) bentlerindeki yükümlülüğünüzün devam edeceği, bunun için yeniden emir çıkarılmayacağı,

ç) Emrin gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde Yükümlü Menekşe İZCİAY'ın disiplin hapsi ile cezalandırılacağı,

d) Yerleşim yeri veya iletişim bilgilerinin değişmesi hâlinde yeni adres veya iletişim bilgilerinin Yükümlü Menekşe İZCİAY tarafından müdürlüğe derhâl bildirmeniz gerektiği,

e) Müdürlükçe yapılan iş ve işlemlere karşı, öğrenme veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, işlemi yapan müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikâyette bulunabileceği hususunda teslim emri düzenlendiği,

Ancak mernis adresi de dahil olmak üzere tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda bilgileri yazılı Yükümlü Menekşe İZCİAY'a özeti yazılı emrin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde aile mahkemesine itiraz edebileceği hususları İLANEN tebliğ olunur.