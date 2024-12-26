Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/274 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/274 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 982 Parselde Kain 40/600 Arsa Paylı 5. Kat 13 Bağımsız Bölüm Nolu Çatı Arası Piyesli Mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

ADRESİ: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Setüstü Sokak No: 21 Daire:13

ÖZELLİKLERİ: Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Setüstü Sokak, No:21, Daire: 13 (İç kapı numarası) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ikiz nizam, 5-6 katlı konut ve ticaret kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 272,00 m² yüzölçümlü, eğimsiz bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer geometrik şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde ikiz nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum + zemin + 5 normal + çatı kat şekilde inşa edilmiştir. Yapı mimari projesine göre 2. bodrum katında kömürlükler ve sığınak, 1. bodrum katında 2 adet dükkan, zemin katta ve diğer tüm normal katlarda 2 şer adet daire (5. katta 2 adet daire çatı arası piyesli) üzerine planlanmış olup toplam 14 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin düz sıva üzeri boyalı olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde 1. bodrum kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 13 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre 5. Normal katta konumlanmış olup yaklaşık brüt 159 m² alanlıdır. Ek olarak, 1. bodrum katta yaklaşık 2 m² kömürlük alanına sahiptir.5. Normal Kat: Projesinde brüt 126 m² alanlıdır. Projesinde 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre ve 2 balkon hacimlidir. Çatı Katı: Projesinde brüt 33 m² alanlıdır. Projesinde 2 oda ve banyo hacimlidir. Bağımsız bölümün ıslak hacimlerinin döşemeleri seramik kaplama, salon ve odaların yerlerinin parke kaplı olduğu, duvarı saten boyalıdır. Pencereler PVC konstrüksiyon, dış kapısı çelik kapıdır. Ayrıca, mahallinde çatı katında proje harici büyütme tespit edilmiştir. 13/12/2024 tarihli ek bilirkişi raporuna göre; 02.08.2024 Tarihli bilirkişi kök raporunda belirtildiği üzere; Kıymet takdirine Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi 982 parselde kain 40/600 arsa paylı 5. kat (13) bağımsız bölüm nolu Çatı Arası Piyesli Mesken'in mimari projesinde alanı yaklaşık brüt 159 m² olup, ek olarak, 1. bodrum katta yaklaşık 2 m²'lik kömürlük alanına sahiptir.5. Normal Kat: Projesinde brüt 126 m² alanlıdır. Çatı Katı: Projesinde brüt 33 m² alanlıdır. Kıymet takdirine Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi 982 parselde kain 40/600 arsa paylı 5. kat (13) bağımsız bölüm nolu Çatı Arası Piyesli Mesken'in mimari projesinde net alanı da; yaklaşık 137 m²'dir.5. Normal Kat: Projesinde net 109 m² alanlıdır. Çatı Katı: Projesinde net 28 m² alanlıdır.

İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün, 09.07.2024 tarihli, E-35345133-115.02.01-6755/11590 sayılı imar durum belgesine göre; 982 parsel sayılı taşınmaz 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre İkiz Nizam 6 Kat yapılaşma şartlarında, kısmen Yol kısmen Konut Alanı'nda kalmaktadır.’’ denilmiştir. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; ruhsat tarihi 20.01.1999 olduğu belirtilmiştir.



Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Beyan YÖNETİM PLANI:23/01/1995

Kömürlük 11 NOLU

Kıymeti : 4.760.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 13:40

24/12/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.