Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/680 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/680 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Esenler ilçesi, Atışalanı mahallesi, 1095 ada, 16 parsel, 570/1028404 Arsa paylı, 56.841,92 yüz ölçümlü, A2 blok, 14. Kat, 164 nolu bağımsız bölüm konut nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.09.2025 tarihli yazısında : ‘’Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, 1095 ada 16 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu bölge 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 07.10.2012 tarih 2012/3791 nolu Resmi Gazetedeki Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" ilan edilmiş olup Riskli Alana ait 11.06.2013-29.08.2013-21.11.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli "İstanbul İli Esenler İlçesi Havaalanı Mahallesi Riskli Alan Bölgesi Uygulama İmar Planı Tadilatına göre söz konusu parsel Ticaret+ Hizmet+ Konut alanında kalmakta ve H=Serbest, Taks=0.40, Emsal= 3.00 Ayrık nizam yapılaşma koşuluna haizdir. Söz konusu 1095 ada 16 parsel sayılı taşınmazın üzerinden Enerji nakil hattı geçtiğinden irtifa TEİAŞ Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda belirlenecektir. Ayrıca 1095 ada 16 parselin komşuluğunda bulunan 23 pafta 716 ve 717 parsellere ilişkin ifraz işleminin iptali Danıştay 6. Dairesinin 24.06.2019 tarih ve 2019/14517 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İfraz işleminin iptali sonrası 1095 ada 16 parsel ile 717 parselin bir kısmı üst üste binmeli hale gelmiştir. Ayrıca, söz konusu parselin imar işlem dosyasına yapılan tetkikte; yapının 5 bodrum + zemin + 18 normal katlar için 08.10.2014 tarih ve D/5541 sayı ile tadilat ruhsatının olduğu, tadilat ruhsatında belirtilen m2 birim değerinin 700 TL olduğu, 164 no'lu bağımsız bölüm alanının net m2'sinin 150 m2'nin altında olduğu görülmüştür.’’ denilmektedir.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2025/529 Esas sayılı dosyasından yapılan 09/03/2026 Tarihli bilirkişi raporuna göre “Satışa Konu taşınmaz Havaalanı Mahallesinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup yürüme mesafesindedir. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Dava konusu taşınmaz Tekstilkent metro durağına 1,5 km, İpekyolu Caddesine 170 m , O2 Yoluna 650 m , Bağcılar Medipol Hastanesine 2,4 km, 15 Temmuz Millet Bahçesine 350 m kuş uçumu mesafededir. Satış konusu taşınmaz adres olarak; Havaalanı Mahallesi, Gönlüm sok, Esenler Emlak Konutları , 2. Etap , No: 47G, A2 Blok , 14. Kat , D: 164 Esenler/İstanbul adresinde yer almaktadır. konu taşınmazın yer aldığı parsel düzensiz şekilli olup sınırları düzgün ve belirgindir. Parselin dört cephesi imar yolu ile çevrilidir. Taşınmazın konumlu olduğu parsel 56841,92 m2 alana sahiptir. Parsel üzerinde toplu konut tarzında ayrık nizam, betonarme karkas tarzda inşa edilmiş bir site bulunmaktadır. Site bünyesinde otopark, yeşil alan , çocuk parkı , yüzme havuzu , spor salonu ve güvenlik hizmeti bulunmaktadır. Satış konusu dairenin bulunduğu bina, ayrık nizam yapı düzeninde, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Elektrik, su, doğalgaz tesisatı bulunmaktadır. Binanın dış cephesi ısı yalıtım mantolama ve boyalıdır, merdivenler ve kat sahanlıkları mermer kaplamalı, merdiven holü duvarları ve tavanları plastik boya kaplıdır. Binada asansörler mevcut olup , 184 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmazın İcra Müdürlüğü dosyasında mevcut Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2025 kayıt tarihli cevabi yazısına göre, dava konusu taşınmazın bulunduğu binaya 08.10.2014 tarihinde tadilat yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Binanın, yönetim planı tarihinden hareketle yaklaşık 10 yaşında olduğu değerlendirilmiştir. Satış konusu taşınmazın içerisine keşif günü girilerek gerekli inceleme ve ölçümler yapılmıştır.164 nolu bağımsız bölüm binanın 14. katında bulunmaktadır. Mahallinde : salon, 3 oda, banyo-wc, mutfak , ebeveyn banyosu , antre ve hol bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde ve projesinden yapılan ölçümlere göre net : 97 m2 ve yaklaşık 110 m2 brüt kullanım alanlıdır. İç mekan özelliği bakımından salon ve odalarda zeminler laminat parke kaplı, antre, mutfak ve ıslak hacim zeminleri seramik döşeme, duvarlar odalarda saten boyalı, ıslak hacimlerde seramik kaplıdır. Tavanlar plastik boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar ve tezgah vardır. Banyoda duş bölümü , dolaplı lavabo ve klozet vardır. Pencereler PVC doğrama, iç kapılar ahşap panel kapı, dış kapı çelik kapıdır. Dairede doğalgaz yakıtlı kombili ısıtma tesisatı kullanılmaktadır. Bakımlı ve masrafsız durumda olduğu görülmüştür. Olumlu Faktörler:Merkezi konumda olması - Ulaşım imkanlarının çok iyi olması - Site içinde daire olması - Önü açık manzaralı daire olması - Kat mülkiyetli olması Olumsuz Faktörler:Balkonsuz daire olması - Gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk” denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan Yönetim Planı: 10/05/2016 17/05/2016 Tarih – 7463 yevmiye

Beyan Taşınmazın Mülkiyeti KM ne çevrilmiştir. 09/03/2017 Tarih – 3582 yevmiye

Beyan AT Yönetim planı değişikliği ilişkin RED kararı vardır 27/04/2018 Tarih 6411 yevmiye

Şerh 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.TEDAŞ 22/04/2016 Tarih – 6183 yevmiye (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Kıymeti : 11.350.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:30

20/05/2026

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.