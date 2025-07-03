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        T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.07.2025 - 00:00
        T.C.
        BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/44 Esas
        03.03.2025

        BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANDIR

        Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , BUSE DEMİREL, ERDEM ÖZTÜRK, FADİME ACAR, HACI ÖMER ÖZTÜRK, HASAN DEMİREL, HATİCE KOYUNCU, LATİFE YILDIRIM, NUMAN KOÇ, NURCAN USLU, SATI ÖZTÜRK, SATI ŞEYLAN, ŞİNASİ ÖZTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; İdarece Dava konusu Ankara İli, Bala İlçesi, Köseli Mahallesi, 0 ada 824 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiğini, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi uyarınca öncelikle satın alma usulü uygulandığını ancak satın alma görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını, Dava konusu Ankara İli, Bala İlçesi, Köseli Mahallesi, 0 ada 824 parsel sayılı taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiği anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarını kanıtladığı takdirde davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02252498