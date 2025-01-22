T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/165 Esas



Davalı Asmin Sosyal Hizmetler Özel Eğitim Gıda İnşaat İnsan Kaynakları ve Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin adresinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığından ve tebligata yarar başkaca açık adresi tespit edilemediğinden davalıya ön inceleme duruşmasına davet tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile davalılar Asmin Sosyal Hizmetler Özel Eğitim Gıda İnşaat İnsan Kaynakları ve Taahhüt Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti., Harmanşa İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında görülmekle olan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasında; "Belirlenen ön inceleme duruşma gün ve saati olan 18/03/2025 günü saat: 10.05'te duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve ön inceleme duruşmasına davet tutanağındaki hususlar ihtar ve tebliğ olunur" 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.