        Resmi İlanlar

        T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.11.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/528 Esas
        DAVALI : SEYFULLAH EŞKİN


        Davacı Kevser Eşkin tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında sözlü yargılama ve hüküm aşamasına geçileceğinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Sözlü yargılama ve hüküm duruşması 15/01/2026 günü, saat 10.45'de yapılacak olup "Bir sonraki celse sözlü yargılama ve hüküm aşamasına geçilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu" ilanen tebliğ olunur.

