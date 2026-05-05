T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/838 Esas

DAVALI : AİŞE ÖZGÜNEY



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce bildirilen adresinize dava dilekçesinin tebliği için çıkarılan davetiye iade dönmüş olup, yeni bir adrestespit edelemediği ve mernis adresinizin olmadığı anlaşmış olup dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK'nun 129.maddesinde yazılı unsurları içerir dilekçeile davaya ilk itirazlarınızı, cevaplarınızı ve varsa delillerinizi HMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkememize ibraz etmeniz ve 2.000,00TL delil avansını yatırmanız gerektiği hususu", Dava Dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.