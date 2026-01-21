T.C.

BALIKESİR

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.73953539-2025/224-Ceza Dava Dosyası

İ L A N M E T N İ



Mahkememizin 2025/224 esas 2025/397 sayılı kararı ile Askeri Ceza Kanuna Muhalefet suçundan 03/03/2003 doğumlu, Müslüm ve Fatma'dan olma Sanık Mustafa Avanaz hakkında atılı suç nedeniyle sanığın Askeri Ceza Kanunun 66/1-b maddesi delaletiyle TCK'nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 10AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,verilen karar kendisine tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunun 30. Maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği ile, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 haftalık istinaf süresi içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için Bursa Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.14/01/2026