T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/230 Esas
DAVALILAR : FAZİLET KORUCUK 201******24
KEVSER GÜLEN 436******92
MEDEHE TÜRK 308******80
MELEK KÖMÜR 435******90
MESİH GÜLEN 436******28
RUKİYE SOLMAZ 435******92
SALİH GÜLEN 436******46
USAME GÜLEN 435******64
Davacı MSB tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Dava Dilekçesi, Dahili Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ve 04/11/2024 tarihli İhtiyati Haciz Kararı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Dava Dilekçesinin, Dahili Dava Dilekçesinin, Tensip Tutanağının ve 04/11/2024 tarihli İhtiyati Haciz Kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,Dava Dilekçesi, Dahili Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ve 04/11/2024 tarihli İhtiyati Haciz Kararı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.