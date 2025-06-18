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        T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.06.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/230 Esas

        DAVALILAR : FAZİLET KORUCUK 201******24
        KEVSER GÜLEN 436******92
        MEDEHE TÜRK 308******80
        MELEK KÖMÜR 435******90
        MESİH GÜLEN 436******28
        RUKİYE SOLMAZ 435******92
        SALİH GÜLEN 436******46
        USAME GÜLEN 435******64


        Davacı MSB tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Dava Dilekçesi, Dahili Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ve 04/11/2024 tarihli İhtiyati Haciz Kararı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Dava Dilekçesinin, Dahili Dava Dilekçesinin, Tensip Tutanağının ve 04/11/2024 tarihli İhtiyati Haciz Kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,Dava Dilekçesi, Dahili Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ve 04/11/2024 tarihli İhtiyati Haciz Kararı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02244028