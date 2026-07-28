T.C. BALIKESİR İLİ BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

İdarenin

Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR

Telefon/Faks : 0 266-4126450 / 0266- 4221006 E-posta : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr

İhalenin Konusu : Taşınmaz Kiralama İhalesi İhalenin

Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Tarihi ve saati : 11/08/2026 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZIN





Adresi

Ada/ Parsel No.

Yüzölçümü

(m²)

İhale Süresi



Niteliği Aylık Kira Muhammen

Bedeli (TL) % 3 Geçici Teminat bedeli (TL)

Güvence Bedeli (TL) Yunus Mah. Atatürk Caddesi No : 160 121 /

23 - 24

1.937 9 yıl Düdüklü Suyu Şişeleme Tesisi

280 .000,00

907.200,00

1.000.000,00



4) Mülkiyeti Burhaniye Belediye Başkanlığına ait, Burhaniye İlçesi, Yunus mahallesi Atatürk Caddesi No : 160 adresinde, Tapunun Yunus Mahallesi 121 ada, 23 ve 24 nolu parselde kayıtlı 1.937 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen Düdüklü Suyu Şişeleme Tesisi, Karadere mahallesi güzle yaylası mevkiinde bulunan düdüklü su kaynağı ile tesis arasındaki isale hattı bakım ve onarımının da ihaleyi alan kiracıya ait olması şartı ile, Burhaniye Belediye Meclisinin 02.06.2025 tarih ve 2025/128 Sayılı kararına istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 14.07.2026 tarih ve 2026/710 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır. .

5-) İhale; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 11.08.2026 Salı günü saat 10:00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgeleri içeren dosyalarını en geç 10.08.2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilirler.

7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

8- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

9- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

9.1. Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan fotokopisi ve İkametgâh Belgesi,

9.2.Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi Odasından 2026 yılı içerisinde alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

9.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

9.4. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi

9.5. Burhaniye Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Gelirler Müdürlüğü tarafından imzalanan borcu yoktur belgesi.

9.6. Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belge,

9.7. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair istekliler tarafından imzalanmış yer görme belgesi,

9.8. Ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesi,

9.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

9.10. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde 9. Maddede belirtilen ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

9.11. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

10- Kapalı teklif İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilen meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır.

11- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır

12-) İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.