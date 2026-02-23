T.C.

BALIKESİR

KADASTRO MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/106 Esas

09/02/2026



İLAN



Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalılar, ABDULLAH YILMAZ, ALİ YALÇIN, ALİYE YAVAŞ, AYFER EFE vd. arasında Mahkememizde görülmekte olan22/A Güncelleme Kadastrosuna İtiraz ve Geçici 8. Madde davası nedeniyle;

Davalı (TC. 10960786074) Hamdi YALÇIN'ın adresinin meçhul olduğu, tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi ve işbu dosyanın Mahkememizin 2025/43 Esas sayılı dosya ile birleştirilmesi kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davacı tarafından sunulan "Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Gelgeç Mahallesi 2375 ada 2 parsel sayılı, 4210,76 m² tarla, vasıflı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile Hazine adına tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesi" talepli dava dilekçesi,

Ayrıca Mahkememiz esasına kaydı yapılan dosyanın evrak üzerinden incelemesi sonucunda; dava konusunun 22-a Uygulama Kadastrosuna İtiraz ve geçici 8.madde talebine ilişkin olduğu, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının açılı bulunan tüm dosyalarda Maliye Hazinesi olduğu, dava konusu parsellerin birbirine komşu veya komşu adalarda olduğu, davacı Maliye Hazinesinin talebinin tüm dosyalarda aynı olduğu, dosyaların en az masrafla ve en kısa süre de bitilmesini usul ekonomisi gereği olduğu, bir parsel hakkında verilecek kararın diğer parselleri de etkileyebileceği, delillerin birlikte değerlendirilmesinde, hukuki yarar olduğu anlaşıldığından, Mahkememizin işbu dosyası ile 2025/43 esas sayılı dosyası arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu, tüm bu nedenler ile Mahkememizin iş bu dosyasının2025/43 esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle

1-Mahkememizin işbu dosyasının yine Mahkememizin 2025/43 esas sayılı dava dosyası ile arasındaki hukuki ve fiili irtibat nedeniyle HMK.nun 166. maddesi gereğince BİRLEŞTİRİLMESİNE,

2- Yargılamanın Mahkememizin 2025/43 esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

3- Mahkememizin 2025/106esas sayılı dosyasının esasının bu şekilde kapatılmasına,

4- Yargılama harç ve giderlerinin asıl dosyada değerlendirilmesine,

Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda verilen kararın asıl hüküm ile birlikte Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği"

Bu tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren H.M.K. 122., 126., 129. Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerini iki haftalık süre içinde Mahkememize sunması gerektiği hususunun HMK.'nun ve Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı Hamdi YALÇIN'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.