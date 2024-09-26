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        T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.09.2024 - 00:00
        T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/420 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. İbrahim ÇAKA tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 20/09/2024 Dava konusu taşınmazlar Bartın, Merkez

        Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²)
        1 2024/420 Esas Döndü Özcan
        Hanife Çelik
        Hatice Yaşar Bacak
        Özge Kayacan
        Özgür Bitik
        Özlem Fırıncı
        Öznur Balıkcı
        Penpe Yavuz
        Refai Kalafat
        Refik Kalafat
        Zeliha Bitik        		 Okçular 101 ada 99 parsel
        101 ada 100 parsel        		 Yol
        Yol        		 794,58 m²
        1.012,27 m²
        2 2024/421 Birol Dikyurt
        Şenol Dikyurt        		 Epçilerkadı 101 ada 337 parsel
        101 ada
        340 parsel        		 Tarla
        Tarla        		 778,55 m²
        893,57 m²
        3 2024/422 Esas Ahmet Hamdi Fırıncıahmetoğlu, AyşeTuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu,Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu, Kabagöz 111 ada 124 parsel Tarla 152,98 m²
        4 2024/423 Esas Halil Güneş
        Mustafa Erdoğan
        Nail Güneş        		 Kabagöz 103 ada 126 parsel Tarla 12.664,12 m²
        5 2024/424
        Essa        		 Cengiz Güneş, Fatma Güneş,İbrahim Güler, Rabiye Demirci, Seher Güneş, Soncay Güneş, Soner Güneş, Kabagöz 103 ada
        135 Parsel
        103 ada
        136 Parsel        		 Tarla
        Tarla        		 2.284,91 m²
        2.284,91 m²
        6 2024/425
        Esas        		 Yurtbay Tuğla ve Toprak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Okçular 105 ada 137 parsel Tarla 225,96 m²
        7 2024/426 Esas Bahattin Uğur, Hava Kaya, Mehmet Uğur, Rasim Uğur, Safiye Uğur, Sezgin Arabacı Okçular 105 ada 155 parsel Tarla 570,04 m²
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02094465