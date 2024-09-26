T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/420 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. İbrahim ÇAKA tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 20/09/2024 Dava konusu taşınmazlar Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2024/420 Esas Döndü Özcan

Hanife Çelik

Hatice Yaşar Bacak

Özge Kayacan

Özgür Bitik

Özlem Fırıncı

Öznur Balıkcı

Penpe Yavuz

Refai Kalafat

Refik Kalafat

Zeliha Bitik Okçular 101 ada 99 parsel

101 ada 100 parsel Yol

Yol 794,58 m²

1.012,27 m² 2 2024/421 Birol Dikyurt

Şenol Dikyurt Epçilerkadı 101 ada 337 parsel

101 ada

340 parsel Tarla

Tarla 778,55 m²

893,57 m² 3 2024/422 Esas Ahmet Hamdi Fırıncıahmetoğlu, AyşeTuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu,Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu, Kabagöz 111 ada 124 parsel Tarla 152,98 m² 4 2024/423 Esas Halil Güneş

Mustafa Erdoğan

Nail Güneş Kabagöz 103 ada 126 parsel Tarla 12.664,12 m² 5 2024/424

Essa Cengiz Güneş, Fatma Güneş,İbrahim Güler, Rabiye Demirci, Seher Güneş, Soncay Güneş, Soner Güneş, Kabagöz 103 ada

135 Parsel

103 ada

136 Parsel Tarla

Tarla 2.284,91 m²

2.284,91 m² 6 2024/425

Esas Yurtbay Tuğla ve Toprak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Okçular 105 ada 137 parsel Tarla 225,96 m² 7 2024/426 Esas Bahattin Uğur, Hava Kaya, Mehmet Uğur, Rasim Uğur, Safiye Uğur, Sezgin Arabacı Okçular 105 ada 155 parsel Tarla 570,04 m²