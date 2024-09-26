T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/420 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. İbrahim ÇAKA tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 20/09/2024 Dava konusu taşınmazlar Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2024/420 Esas
|Döndü Özcan
Hanife Çelik
Hatice Yaşar Bacak
Özge Kayacan
Özgür Bitik
Özlem Fırıncı
Öznur Balıkcı
Penpe Yavuz
Refai Kalafat
Refik Kalafat
Zeliha Bitik
|Okçular
|101 ada 99 parsel
101 ada 100 parsel
|Yol
Yol
|794,58 m²
1.012,27 m²
|2
|2024/421
|Birol Dikyurt
Şenol Dikyurt
|Epçilerkadı
|101 ada 337 parsel
101 ada
340 parsel
|Tarla
Tarla
|778,55 m²
893,57 m²
|3
|2024/422 Esas
|Ahmet Hamdi Fırıncıahmetoğlu, AyşeTuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu,Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu,
|Kabagöz
|111 ada 124 parsel
|Tarla
|152,98 m²
|4
|2024/423 Esas
|Halil Güneş
Mustafa Erdoğan
Nail Güneş
|Kabagöz
|103 ada 126 parsel
|Tarla
|12.664,12 m²
|5
|2024/424
Essa
|Cengiz Güneş, Fatma Güneş,İbrahim Güler, Rabiye Demirci, Seher Güneş, Soncay Güneş, Soner Güneş,
|Kabagöz
|103 ada
135 Parsel
103 ada
136 Parsel
|Tarla
Tarla
|2.284,91 m²
2.284,91 m²
|6
|2024/425
Esas
|Yurtbay Tuğla ve Toprak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
|Okçular
|105 ada 137 parsel
|Tarla
|225,96 m²
|7
|2024/426 Esas
|Bahattin Uğur, Hava Kaya, Mehmet Uğur, Rasim Uğur, Safiye Uğur, Sezgin Arabacı
|Okçular
|105 ada 155 parsel
|Tarla
|570,04 m²