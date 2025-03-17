T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/483 Esas

DAVALI : HARUN CANBAKIŞ-Aydınlı Mah. Güvenç Sk. No:10a İç Kapı No:6 Tuzla/İSTANBUL



Davacı Bartın İl Özel İdaresi vekili tarafından mahkememizde açmış olduğu yukarıda esas sırasına kaydı yapılan davada ; Bartın ili, Merkez ilçesi, Geriş Köyü,101 ada,48 parsel sayılı taşınmazda hissenizin bulunduğu, bu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapunun Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi adına tescilinin talep edildiği, işbu davaya karşı ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve taşınmazda hak iddia edenin konuya, taşınmaz değerine dair savunma ve delilini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak sunulabileceği veya kendisini vekille temsil ettirebileceği, kamulaştırma bedelinin Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, kamulaştırma ilanının tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası, Adli Yargıda maddi hataya karşı düzeltim davası Bartın İl Özel İdaresine karşı açılabileceği, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği hususu;

25/01/2024 tarihli dava konusu taşınmaz başında yapılan keşif sonucu alınan 06/02/2024 havale tarihli Fen Bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda " dava konusu Geriş köyü, 101 ada 48 nolu taşınmazın tarla vasfı olup yüz ölçümü 2062,23 m² yüz ölçümüyle tapuda tescillidir, taşınmazın tamamı kamulaştırılacaktır", şeklinde rapor hazırlandığı,

Bilirkişi kurulunun 01/03/2024 havale tarihli raporunda "toplam kamulaştırma bedelinin 59.243,68 TL olduğu, hissenize düşen miktarın ise 119,66 TL olduğu" Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu";

Mahkememiz dosyasının Duruşma Günü: 29/04/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.