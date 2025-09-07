T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/213 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 29/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2025/213 Halil Şenyurt Küçüksazye 125 ada 510(145) parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 70,17 m² mülkiyet 2 2025/214 Zeliha Bayram Küçüksazye 125 ada 512(1479 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 12,96 m² mülkiyet 3 2025/215 Nazmiye Doğan, Mehmet Erbay Küçüksazye 125ada 514(148) parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 114,96 m² mülkiyet 4 2025/216 Hüseyin Kayran Küçüksazye 125ada 518(148) parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 107,33 m² mülkiyet 5 2025/217 Özcan Türkay Küçüksazye 125ada 154 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu

Tarla 295,41 m² mülkiyet 6 2025/218 İrfan Dursun, Rahmi Dursun, Hüseyin Kayran Küçüksazye 125 ada 155 parsel Tarla 202,86 m² mülkiyet

155,59 m² daimi irtifak

141,51 m² geçici irtifak 7 2025/219 Ali İlhan Küçüksazye 125 ada 156parsel Tarla 122,83 m² daimiirtifak

100,56 m² geçici irtifak 8 2025/220 Muammer Arabacı, Erol Arabacı, Ersin Arabacı Küçüksazye 125 ada 157 parsel Tarla 35,43 m² daimiirtifak

381,44 m² geçici irtifak 9 2025/221 Fatma Naciye Samancıoğlu, Ömer Kemal Samancıoğlu, Eyüp Kalafat, Turhan Kalafat, Abdullah Uzun, Kadriye Artak, Ahmet Karabaş, Muzaffer Karabaş, Selma Nane, Celal Karabaş, Esma Yıldız, Hilal Kocadere, Emine Turhan, Hasan Çelikyay Küçüksazye 125 ada 160 parsel Tarla 48,32 m² daimi irtifak

17,85 m² geçici irtifak 10 2025/222 Hamza Dursun Küçüksazye 125 ada 166 parsel Tarla 314,9 m² mülkiyet 11 2025/223 Murat Hakan Yalçınkaya Küçüksazye 125 ada 167 parsel Tarla 121,21 m² mülkiyet 12 2025/224 Ayşe Sarı, Fatma Akçil, Nuriye Keleş, Vasfiye Keleş, Ayşe Keleş Küçüksazye 125 ada 168 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 150,27 m² mülkiyet 13 2025/225 Rukiye Dursun Küçüksazye 125 ada 190parsel Tarla 175,45 m² geçici irtifak 14 2025/226 Hasan Dursun Küçüksazye 125 ada 192 parsel

125 ada 132 parsel Tarla

Tarla 155,66 m² daimi irtifak

107,54 m² geçici irtifak

22,79 m² daimi irtifak

75,85 m² geçici irtifak 15 2025/227 Maviş Erdoğan, Fahri Erdoğan, Ömer Erdoğan Küçüksazye 125 ada204 parsel Tarla 261,21 m² daimi irtifak

633,36 m² geçici irtifak 16 2025/228 Neşe Acar, Ayşe Abanalı, Halil Balık, Hasan Kocabıyık, Esra Karagülle, Zeynep Karagülle, Ayşe Karagüle,Nurefşan Balık, Necmettin Balık, Sıdıka Balık Küçüksazye 125 ada 485(206) parsel Tarla 247,01 m² mülkiyet 17 2025/229 Neşe Acar, Ayşe Abanalı, Halil Balık, Hasan Kocabıyık, Esra Karagülle, Zeynep Karagülle, Ayşe Karagüle,Mustafa Kaymakcı, İbrahim Kaymakcı, Rukiye Kahramann, Ayşe Erginşu, Emire Ayhan Gülşen Dursun, Fatma Kalafat Emine Kaymakcı Nurefşan Balık, Necmettin Balık, Sıdıka Balık Küçüksazye 125 ada 208 parsel Tarla 67,4 m² daimi irtifak

307,78 m² geçici irtifak 18 2025/230 Aziz Kaymakcı Küçüksazye 125 ada 213 parsel Tarla 67,48 m² daimi irtifak

171,55 m² geçici irtifak 19 2025/231 Abdullah Uzun, Kadriye Artak, Ahmet Karabaş, Muzaffer Karabaş, Selma Nane, Celal Karabaş, Esma Yıldız, Hilal Kocadere Küçüksazye 125 ada 516(152) parsel

125 ada 151 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Tarla 107,20 m² mülkiyet

67,48 m² daimi irtifak

171,55 m² geçici irtifak 20 2025/232 Süreyya Turan, Fahri Turan, Halil Samancı, Şerafettin Dursun, Güllü Dursun Küçüksazye 125 ada 169parsel

125 ada 161parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu 341,55m² mülkiyet

493,42m² mülkiyet 21 2025/233 Raif Dursun, Hatice Altıntaş, Muhittin Dursun, Nurettin Dursun, Kzeban Dursun, Ftama ÇEtinoğlu, Şengül Özçetin, Erdal Dursun, Kenan Dursun, Şükran Aytaş, KadirTevekkül, Zühre Sakar, Songul Dursun, Zait Eren Dursun, İlknar Bozkurt, Birkan Bozkurt, Binnur Güngör, Günnur Güngür, Hasan Aydın, İrfan Aydın Küçüksazye 125 ada 187parsel

125 ada 184parsel Tarla

Tarla 24,01m² daimi irtifak

57,61 m² geçici irtifak

15,67 m² geçici irtifak 22 2025/234 Emine Öztürk, Ali Dursun, Hanife Dursun, Selvet Arabacı, Yılmaz Dursun, Nezahat Türksev, Ayşe Arabacı, Mehmet Dursun Küçüksazye 125 ada 187parsel

125 ada 184parsel

125 ada 133parsel Tarla

Tarla

Tarla 41,72m² daimi irtifak

6,73 m² geçici irtifak

12,3m² daimi irtifak

71,58 m² geçici irtifak

24,14 m² daimi irtifak

77,91 m² geçici irtifak 23 2025/235 Adem Erbay Küçüksazye 125 ada 507(144) parsel

125 ada 506(144)parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu 1215,55m² mülkiyet

64,24m² mülkiyet