T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/432 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze KÜÇÜKAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 25/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2025/432
|Fatma İnan, Erol Kaymakcı, Vade Kaymakcı, Tenzile İnan, Müzeyyen Kocabıyık, Celal Kaymakcı, Bahriye Karahüseyinoğlu, Hayri Kaymakcı, Mehmet Kaymakcı, Bahri Kaymakcı, Fatma Kaymakcı, Recep Kaymakcı
|Epçiler
|129 ada 449 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|138,2 m² mülkiyet
|2
|2025/433
|Hüseyin Kesmen
|Epçiler
|129 ada 482 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|178,37 m² mülkiyet
|3
|2025/434
|Hakkı Erçin, Tahir Erçin
|Epçiler
|129 ada 435 parsel
129 ada 444 parsel
129 ada 440
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|178,27 m² mülkiyet
177,36 m² mülkiyet
1190,80 m² mülkiyet
|4
|2025/435
|Ercan Yıldız, Nuri Yıldız, Rahmi Yıldız
|Epçiler
|129 ada 431 parsel
129 ada 430 parsel
129 ada 437 parsel
129 ada 451 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|2,77 m² mülkiyet
1586,25 m² mülkiyet
514,93 m² mülkiyet
78,53 m² mülkiyet
|5
|2025/436
|Hasan Demirbaş
|Epçiler
|129 ada 434 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Tarla
|14,89 m² mülkiyet
|6
|2025/437
|Cemile Sarıçiçek, Cemal Sarıçiçek
|Epçiler
|129 ada 421 parsel
129 ada 420 parsel
129 ada 459 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|7,44 m² mülkiyet
61,8 m² mülkiyet
141,56 m² mülkiyet
|7
|2025/438
|Fahri Sarıçiçek, Mehmet Sarıçiçek, Mehmet Sarıçiçek
|Epçiler
|129 ada 422 parsel
|Kanal ve İşletim Bakım Yolu
|229,59 m² mülkiyet
|8
|2025/439
|Osman Yıldız
|Epçiler
|129ada 224 parsel
|Tarla
|31,95 m² geçici irtifak
258,87 m² daimi irtifak
|9
|2025/440
|Emine Çilbaş, Havva Bay, Rahmi Tokçoban
|Epçiler
|129 ada 228 parsel
|Tarla
|68,56 m² daimi irtifak
|10
|2025/441
|Mehmet Alagöz, Osman Yıldız
|Epçiler
|129 ada 229 parsel
|Tarla
|31,13 m² daimi irtifak hakkı
|11
|2025/442
|Osman Güngörmez
|Epçiler
|129 ada 241 parsel
|Tarla
|113,81 m² daimi irtifak
|12
|2025/443
|Alim Karakaş
|Epçiler
|127 ada 69 parsel
|Tarla
|14,3 m² geçici irtifak
|13
|2025/444
|Fatma Bacı, Fatma Berber, Güllü Özdil, Zeki Özdil
|Epçiler
|129 ada 39 parsel
|Tarla
|5,57 m² daimi irtifak
270,13 m² geçici irtifak
|14
|2025/445
|Hüseyin Özdil, Halit Özdil, Necmi Özdil, Fatma Özdil, Baha Özdil, Gönül Öztürk, Güldane Tamur, Ayşe Özdil, Özlem Özdil Alagöz, Mehmet Özdil, Seval Subaşı
|Epçiler
|129 ada 40 parsel
|Tarla
|156,36 m² daimi irtifak
18,98 m² geçici irtifak
|15
|2025/446
|Hasan Çetin
|Epçiler
|129 ada 41 parsel
129 ada 38 parsel
129 ada 225 parsel
|Tarla
Tarla
Tarla
|24,32 m² daimi irtifak
26,06 m² daimi irtifak
521,28 m² geçici irtifak
39,71 m² daimi irtifak
322,56 m² geçici irtifak
|16
|2025/447
|İbrahim Şaldırdak
|Epçiler
|129 ada 42 parsel
|Tarla
|24,46 m² daimi irtifak
|17
|2025/448
|Emine Birgiz, İbrahim Birgöz, Erol Birgöz, Şenol Birgöz, Muhammet Birgöz, Osman Yıldız,, Ertan Yıldız, Mustafa Birgöz
|Epçiler
|129 ada 43 parsel
|Tarla
|111,08 m² daimi irtifak
30,38 m² geçici irtifak
|18
|2025/449
|Kemal Gülbahar, Remzi Gülbahar, Sultan Akay
|Epçiler
|129 ada 492 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|428,07 m² mülkiyet
|19
|2025/450
|İsmail Özçetin, Hasan Özçetin
|Epçiler
|129 ada 488 parsel
129 ada 490 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım YoluKanal ve İşletme Bakım Yolu
|239,52 m² mülkiyet
1141,86 m² mülkiyet