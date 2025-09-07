T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/432 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze KÜÇÜKAY tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 25/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2025/432 Fatma İnan, Erol Kaymakcı, Vade Kaymakcı, Tenzile İnan, Müzeyyen Kocabıyık, Celal Kaymakcı, Bahriye Karahüseyinoğlu, Hayri Kaymakcı, Mehmet Kaymakcı, Bahri Kaymakcı, Fatma Kaymakcı, Recep Kaymakcı Epçiler 129 ada 449 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 138,2 m² mülkiyet 2 2025/433 Hüseyin Kesmen Epçiler 129 ada 482 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 178,37 m² mülkiyet 3 2025/434 Hakkı Erçin, Tahir Erçin Epçiler 129 ada 435 parsel

129 ada 444 parsel

129 ada 440 Kanal ve İşletim Bakım Yolu

Kanal ve İşletim Bakım Yolu

Kanal ve İşletim Bakım Yolu 178,27 m² mülkiyet

177,36 m² mülkiyet

1190,80 m² mülkiyet 4 2025/435 Ercan Yıldız, Nuri Yıldız, Rahmi Yıldız Epçiler 129 ada 431 parsel

129 ada 430 parsel

129 ada 437 parsel

129 ada 451 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu

Kanal ve İşletim Bakım Yolu

Kanal ve İşletim Bakım Yolu

Kanal ve İşletim Bakım Yolu 2,77 m² mülkiyet

1586,25 m² mülkiyet

514,93 m² mülkiyet

78,53 m² mülkiyet 5 2025/436 Hasan Demirbaş Epçiler 129 ada 434 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu

Tarla 14,89 m² mülkiyet 6 2025/437 Cemile Sarıçiçek, Cemal Sarıçiçek Epçiler 129 ada 421 parsel

129 ada 420 parsel

129 ada 459 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu

Kanal ve İşletim Bakım Yolu

Kanal ve İşletim Bakım Yolu 7,44 m² mülkiyet

61,8 m² mülkiyet

141,56 m² mülkiyet 7 2025/438 Fahri Sarıçiçek, Mehmet Sarıçiçek, Mehmet Sarıçiçek Epçiler 129 ada 422 parsel Kanal ve İşletim Bakım Yolu 229,59 m² mülkiyet 8 2025/439 Osman Yıldız Epçiler 129ada 224 parsel Tarla 31,95 m² geçici irtifak

258,87 m² daimi irtifak 9 2025/440 Emine Çilbaş, Havva Bay, Rahmi Tokçoban Epçiler 129 ada 228 parsel Tarla 68,56 m² daimi irtifak 10 2025/441 Mehmet Alagöz, Osman Yıldız Epçiler 129 ada 229 parsel Tarla 31,13 m² daimi irtifak hakkı 11 2025/442 Osman Güngörmez Epçiler 129 ada 241 parsel Tarla 113,81 m² daimi irtifak 12 2025/443 Alim Karakaş Epçiler 127 ada 69 parsel Tarla 14,3 m² geçici irtifak 13 2025/444 Fatma Bacı, Fatma Berber, Güllü Özdil, Zeki Özdil Epçiler 129 ada 39 parsel Tarla 5,57 m² daimi irtifak

270,13 m² geçici irtifak 14 2025/445 Hüseyin Özdil, Halit Özdil, Necmi Özdil, Fatma Özdil, Baha Özdil, Gönül Öztürk, Güldane Tamur, Ayşe Özdil, Özlem Özdil Alagöz, Mehmet Özdil, Seval Subaşı Epçiler 129 ada 40 parsel Tarla 156,36 m² daimi irtifak

18,98 m² geçici irtifak 15 2025/446 Hasan Çetin Epçiler 129 ada 41 parsel

129 ada 38 parsel

129 ada 225 parsel Tarla

Tarla

Tarla 24,32 m² daimi irtifak

26,06 m² daimi irtifak

521,28 m² geçici irtifak

39,71 m² daimi irtifak

322,56 m² geçici irtifak 16 2025/447 İbrahim Şaldırdak Epçiler 129 ada 42 parsel Tarla 24,46 m² daimi irtifak 17 2025/448 Emine Birgiz, İbrahim Birgöz, Erol Birgöz, Şenol Birgöz, Muhammet Birgöz, Osman Yıldız,, Ertan Yıldız, Mustafa Birgöz Epçiler 129 ada 43 parsel Tarla 111,08 m² daimi irtifak

30,38 m² geçici irtifak 18 2025/449 Kemal Gülbahar, Remzi Gülbahar, Sultan Akay Epçiler 129 ada 492 parsel Kanal ve İşletme Bakım Yolu 428,07 m² mülkiyet 19 2025/450 İsmail Özçetin, Hasan Özçetin Epçiler 129 ada 488 parsel

129 ada 490 parsel Kanal ve İşletme Bakım YoluKanal ve İşletme Bakım Yolu 239,52 m² mülkiyet

1141,86 m² mülkiyet