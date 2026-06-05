T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/111-112-113 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vekili Av. Ecem Acar tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur.14/05/2026 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m²) 1 2026/111 S.S. Çağdaş Villaları Konut Yapı Kooperatifi Balamba 1845 ada 2 parsel Arsa 4.177,59 m² mülkiyet hakkı 2 2026/112 Adem Türkoğlu, Ahmet Zengin, Ali Çalıkoğlu, Ali Olgun, Ali Zengin, Ayşe Bulut, Ayşe Köse, Cahide Olgun- Celal Olgun,Cemal Diren Cemal Olgun, Cemile Aydın, Emire Olgun, Emire Zengin- Erol Diren, Fatma Uluz, Gülşen Kıykaç, Hafize Sargın, Hava Gül, Hüseyin Olgun, İbrahim Kaplan, İsmail Zengin, İsmail Zengin, Kadir Kaplan, Kadir Olgun, Kadriye Çakar, Kemal Olgun, Lütfiye Kukuş, Meryem Tutkun, Muharrem Olgun, Mukadder Tepe, Münevver Kalay, Müyesser Yarışlı, Müzeyyen Subaşı, Müzeyyen tepe, Nedim Kaplan, Nermin Kaya, Nesrin Yıldırmak, Pakize Olgun, Penpe Altın, Rıdvan Ahmet Özdağ, Rukiye İğici, Samet Diren, Sami Zengin, Sevim Özdağ, Soner Olgun, Ümmü Kaplan Balamba 1844 ada 5 parsel Arsa 821,86m² mülkiyet hakkı 3 2026/113 S.S. Çağdaş Villaları Konut Yapı Kooperatifi Balamba 1846 ada 1 parsel Arsa 7.721,74m² mülkiyet hakkı