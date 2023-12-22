T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 08/12/2023 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m2)
|1
|2023/527 Esas
|Efraim Ayakatik,
Enver Ayakatik,
Gülhan Zaimoğlu,
Hasan Ayakatik,
Hatice Uzunal,
İbrahim Ayakatik,
Kezban Ayakatik,
Mehmet Ayakatik,
Nayim Ayakatik,
Nebahat Çağan,
Necla Dana,
Nevzat Ayakatik,
Nezahat Üntürk,
Semra Pirnal,
Zehra Ayakatik
|Geriş
|101 ada 185 parsel
101 ada
184 parsel
|Tarla
Kanal ve İşletme
Bakım Yolu
|81,71 m2 Daimi irtifak,
589,23 m2 Geçici irtifak
262,63 m2
|2
|2023/529 Esas
|Mustafa Arslan
Rafet Özşan
|Gökçekıran
|133 ada 101 parsel
|Kanal ve İşletme
Bakım Yolu
|1218,73 m2
|3
|2023/531 Esas
|Adil Başdin,
Ahmet Çakoğlu,
Ayçal Çakoğlu,
Aydan Az,
Ayhan Çakoğlu,
Ayla Çakoğlu,
Aynur Uzunhüseyin,
Aysel Soydan,
Aysun Bozdağ,
Fatma Çakoğlu
Feriha Ünal,
Hüdai Başdin,
Meliha Karamürsel,
Nihat Başdin,
Refai Başdin,
Semiha Kirenci,
Vasfiye Akdere
|Gökçekıran
|133 ada 84 parsel
|Kanal ve İşletme
Bakım Yolu
|115,07 m2
|4
|2023/533Esas
|Nazikar Bayramoğlu
|Gökçekıran
|133 ada 57 parsel
|Kanal ve İşletme
Bakım Yolu
|397,88 m2
|5
|2023/535Esas
|Ayşe Arıcı, Bahriye Karaman, Cemal Yergin, Cevat Karaman, Dilek Şahin, Dilek Yergin, Emine Karakaş, Fatma Alagöz, Fatma Soyadı Bılınmıyor, Ferhat Şahin, Ferihan Alp, Fikri Akça, Filiz Orgun, Harun Şahin, Hatice Akgün, Hüseyin Karaman, Hüsnüye Şahin, Mehmet Alagöz, Meliha Şahin, Meziyet Özer, Murat Şahin, Mustafa İkili, Mustafa Soyer, Nahit Karaman, Nerdin Akdan, Nermin Bilir, Osman Şahin, Ömer Şahin, Petek Nazan Yergin, Recep Şahin, Rukiye Koşmaz, Rüştü Şahin, Saadet Telli, Sabriye Uzunkök, Serhat Şahin, Servet Kaya, Songül Yılmaz, Vacit Karaman, Yaşare Arslanoğlu, Yaşare Gülen, Yunis şahin, Yusuf Karaman, Yüksel Alagöz, Zeliha Aslanbay, Zeliha Karaman, Zeynep Kara, Zeynep Tor, Zeynep Vurcan
|Kurtköy
|125 ada 41 parsel
|Kanal ve İşletme
Bakım Yolu
|525,00 m2
|6
|2023/537Esas
|Hüseyin Yazıcı
|Kurtköy
|126 ada 37 parsel
|Kanal ve İşletme
Bakım Yolu
|13,94 m2
|7
|2023/539Esas
|Ali Osman Uçan,
Cemal Uçan,
Cengiz Uçan,
Fatma Pilavcı,
Lütfiye Alademiroğlu, Muhammet Uçan,
Mujgen Karagöz,
Mürüvvet Pilavcı,
Mürvet Akalp,
Müzeyyen Uçan,
Sabahat Toprak
|Geriş
|101 ada 78 parsel
|Kanal ve İşletme
Bakım Yolu
|1064,45 m2
|8
|2023/541Esas
|Ali Osman Karataş
Ali Karataş
|Geriş
|101 ada 181 parsel
|Kanal ve İşletme
Bakım Yolu
|108,49 m2
|9
|2023/543Esas
|Abdullah Aydın,
Ali Aydın,
Emir Ayşe Aydın,
Gülsüm Özşan,
İsmail Aydın,
Musa Aydın,
Nurettin Aydın,
Şenol Aydın,
Yaşar Aydın
Fatma Aydın
Kemal Aydın
Mehmet Aydın
Tahir Aydın
|Kurtköy
|102 ada 7 parsel
|Tarla
|230,59 m2 Daimi irtifak,
142 m2 Geçici irtifak
|10
|2023/545Esas
|Hüseyin Bakır
Muharrem Gençtay
Hüseyin Gençtay
Ahmet Gençtay
Hatice Gençtay
Mustafa Gençtay
Mehmet Bakır
Fatma Bakır
Ömer Bakır
Ahmet Bakır
Mustafa Bakır
|Geriş
|101 ada 203 parsel
101 ada
202Parsel
|Tarla
Kanal ve İşletme
Bakım Yolu
|122,27 m2 Geçici İrtifak
369,71 m2
|11
|2023/547Esas
|Dursun Yalçın
Hatice Özsoy
Havva Özsoy
Mehmet Yalçın
Mehmet Efe Yalçın Muhammet Özsoy Nazmiye Dikyol
Safiye Gedikli
|Kurtköy
|102 ada 116 parsel
|Tarla
|6m2 Daimi irtifak,
171,43 m2 Geçici irtifak
|12
|2023/549Esas
|Gülizar Baran
|Kurtköy
|102 ada 15 parsel
|Tarla
|285,8 m2 Daimi irtifak,
227,88 m2 Geçici irtifak
|13
|2023/551Esas
|Nizamettin Güney
Erdal Güney
Ahmet Güney
|Geriş
|101 ada 200 parsel
101 ada
199 parsel
|Tarla
Kanal ve İşletme
Bakım Yolu
|50,19 m2 Geçici İrtifak
147,54 m2
|14
|2023/553Esas
|Mustafa Özdemir
Sadık Özdemir
Ahmet Özdemir
Metin Özdemir
Fatma Özdemir
Nuran Hamarat
Mehmet Özdemir
Müzeyyen Aydın
Hayri Özdemir
|Kurtköy
|102 ada 14 parsel
102 ada
11parsel
|Tarla
Tarla
|8,74 m2 Daimi irtifak,
251,5 m2 Geçici irtifak
174,52 m2 Daimi irtifak,
668,4 m2 Geçici irtifak
|15
|2023/555Esas
|Mehmet Koç
|Çamlık
|110 ada 19 parsel
|Tarla
|68,71 m2 Geçici irtifak
|16
|2023/557 Esas
|Eyüp Ceylan
|Geriş
|101 ada 194 parsel
101 ada 193 parsel
101 ada 191 parsel
101 ada 190 parsel
|Tarla
Kanal ve işletme bakım yolu
Tarla
Kanal ve işletme bakım yolu
|605,46 m2 Daimi irtifak,
52,67 m2 Geçici irtifak
166,61 m2 Daimi irtifak,
1385,68 m2 Daimi irtifak,
40,52 m2 Geçici irtifak
114,77 m2 Daimi irtifak,
|17
|2023/559 Esas
|İbrahim Özyer
Selahattin Özyer
|Gökçekıran köyü
|133 ada 99 parsel
|Kanal ve işletme bakım yolu
|449,23 m2
|18
|2023/561 Esas
|Selvet Çelik
|Kurtköy köyü
|102 ada 20 parsel
|Tarla
|30,04 m2 Daimi irtifak,
1512,56 m2 yüzölçümü
|19
|2023/563 Esas
|Adem Özcan
Ahmet Özgülen
Ayşe Güler
Baha Özcan
Bülent Öztürk
Ercüment Öztürk
Hatice Güler
Muhammet Özgülen
Sevim Özdemir
Şerife Özgülen
Şerin Çelikyay
Şükrü Özcan
Ayşe Özçiçek
|Geriş köyü
|104 ada 65 parsel
|Tarla
|39,62 m2 Daimi irtifak
41,15 m2 geçici irtifak
|20
|2023/565 Esas
|Abdullah Koç
|Geriş Köyü
|101 ada 212parsel
101 ada 211parsel
|Tarla
Kanal ve işletme bakım yolu
|47,46 m2geçici irtifak,
146,14 m2
|21
|2023/567 Esas
|Yakup Kayar
|Geriş Köyü
|101 ada 209 parsel
101ada
208 parsel
|Tarla
Kanal ve işletme bakım yolu
|107,98 m2 geçici irtifak,
316,09 m2 yüzölçümü
|22
|2023/569 Esas
|Ayhan Kabasakal
Esme Kabasakal
Halil Çelik
Havva Bitik
İbrahim Kabasakal
Muhammet Kabasakal
Mukaddes Akbaş
Mustafa Murat Yaman
Münevver Köse
Müyesser Bostancı
Seniha Araçlıoğlu
|Çamlık köyü
|110 ada 42 parsel
110 ada
4 parsel
110 ada 46 parsel
|Kanal ve işletme bakım yolu
Tarla
Kanal ve işletme bakım yolu
|330,58 m2
1351,56 m2
79,58 m2
|23
|2023/571 Esas
|Ayşe Gülenç
Ayşe Bahar Koca
Cafer Arslan
Cevat Öztürk
Emine Arslan
Emir Arslan
Hüseyin Arslan
Kadriye Kaçar
Mehmet Arslan
Muharrem Arslan
Mustafa Arslan
Nurşen Kaya
Saadettin Arslan
Sabri Arslan
Sefai Arslan
Selahattin Arslan
Selami Arslan
Selma Bostancı
Şenol Öztürk
|Çamlık köyü
|110 ada 40 parsel
110 ada
39 parsel
110 ada 34 parsel
|Elma Bahçesi
Kanal ve işletme bakım yolu
Fındık Bahçesi
|335,97 m2 geçici irtifak
1208,47 m2
260,76 m2 geçici irtifak
|24
|2023/577 Esas
|Ali İhsan Ceylan
Ayşe Ceylan
Fadime Uzunal
Fahri Uzunal
Muhittin Ceylan
Muradiye Karagöz
Muzaffer Aktaş
Ömür Ayşe Uzunal
Sadettin Ceylan
Şenel Ceylan
Zeynep Uzunal
Selahattin Uzunal
|Geriş köyü
|101 ada 224parsel
101 ada 223parsel
|Tarla
Kanal ve işletme bakım yolu
|89,78 m2daimi irtifak,
589,65 m2 geçici irtifak hakkı
1184,21 m2 yüzölçümü
|25
|2023/579 Esas
|Abdullah Öztürk
|Kurtköy Köyü
|123 ada 21 parsel
|Kanal ve işletme bakım yolu
|13,08 m2 yüzölçümü
|26
|2023/581 Esas
|Bilal Öztürk
Cemal Öztürk
Hatice Öztürk-
Kemal Öztürk
Şadiye Öztürk
Şener Öztürk
|Kurtköy köyü
|117 ada 35 parsel
|Tarla
|54,02 m2 daimi irtifak
155,4 m2
Geçici irtifak
|27
|2023/583 Esas
|Sevim Uslu
|Kurtköyköyü
|102 ada 29 parsel
|Tarla
|8,48 m2daimi irtifak,
19,76 m2 geçici irtifak hakkı
|28
|2023/585 Esas
|Rafet Kulak
|Kurtköy Köyü
|102 ada 77 parsel
|Kanal ve işletme bakım yolu
|1605,74 m2 yüzölçümü
|29
|2023/587 Esas
|Cevrıye Kır
Hatıce Dursun
Ibrahım Berberoğlu
Mehmet Berberoğlu
Şevkı Berberoğlu
|Kurtköyköyü
|102 ada 25 parsel
102 ada 24 parsel
|Tarla
Tarla
|193,01 m2 daimi irtifak
8,76 m2
Geçici irtifak
27,32 m2 daimi irtifak
|30
|2023/593 Esas
|Hüseyin Bayrak
|Geriş Köyü
|101 ada 249 parsel
|Kanal ve işletme bakım yolu
|37,66 m2 yüzölçümü
|31
|2023/595 Esas
|Zeki Alagöz
|Kurtköyköyü
|126 ada 40 parsel
|Tarla
|171,06 m2
|32
|2023/597 Esas
|Sezai Erfidan
|Geriş Köyü
|101ada 238 parsel
101 ada 237parsel
|Tarla
Kanal ve işletme bakım yolu
|186,44 m2 geçici irtifak
501,66 m2 yüzölçümü
|33
|2023/599 Esas
|Burhan Alagöz
|Kurtköyköyü
|125 ada 35 parsel
|Kanal ve işletme bakım yolu
|313,67 m2
|34
|2023/601 Esas
|Cemal Bulut
Selahattin Alagöz
|Kurtköyköyü
|125 ada 14 parsel
|Tarla
|771,26 m2
|35
|2023/603 Esas
|Mustafa Tekol
Hüseyin Öztürk
Yaşar Özbay
|Kurtköyköyü
|123 ada 19 parsel
|Kanal ve işletme bakım yolu
|57,75 m2
|36
|2023/605Esas
|Aysan Soyçiçek
|Geriş
|104 ada 62 parsel
|Tarla
|4,04 m2 daimi irtifak
210,52 m2
Geçici irtifak
|37
|2023/607Esas
|Fatma Aslantin
|Geriş
|101 ada 263 parsel
|Kanal ve işletme bakım yolu
|449,39 m2
|38
|2023/609Esas
|Ahmet Bakır,
Ahmet Gençtay
Aziz Bakır
Hatice Gençtay
Hava Özok,
Hüseyin Bakır
Hüseyin Gençtay
İbrahim Bakır,
Meral Bakır
Muharrem Gençtay
Mukadder Karakoç
Mustafa Bakır
Mustafa Gençtay
Ömer Bakır
Özge Bakır
Özlem Yavuz
Yüksel Bakır
Zeynep Erbaykır
Fatma Bakır
|Geriş
|101 ada 255 parsel
|Tarla
|129,99 m2
Geçici İrtifak
|39
|2023/611Esas
|Ahmet Bakır,
Ahmet Gençtay
Aziz Bakır
Hatice Gençtay
Hüseyin Bakır
Hüseyin Gençtay
İbrahim Bakır,
Muharrem Gençtay
Mustafa Bakır
Mustafa Gençtay
Ömer Bakır
Yüksel Bakır
Fatma Bakır
|Geriş
|101 ada 254parsel
|Kanal ve işletme bakım yolu
|341,35 m2