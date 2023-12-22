T.C.

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/527-529-531-533-535-537-539-541-543-545-547-549-551-553-555-557-559-561-563- 565-567-569-571-577-579-581-583-585-587-593-595-597-599-601-603-605-607-609-611Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 08/12/2023 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m2) 1 2023/527 Esas Efraim Ayakatik,

Enver Ayakatik,

Gülhan Zaimoğlu,

Hasan Ayakatik,

Hatice Uzunal,

İbrahim Ayakatik,

Kezban Ayakatik,

Mehmet Ayakatik,

Nayim Ayakatik,

Nebahat Çağan,

Necla Dana,

Nevzat Ayakatik,

Nezahat Üntürk,

Semra Pirnal,

Zehra Ayakatik Geriş 101 ada 185 parsel

101 ada

184 parsel Tarla

Kanal ve İşletme

Bakım Yolu 81,71 m2 Daimi irtifak,

589,23 m2 Geçici irtifak

262,63 m2 2 2023/529 Esas Mustafa Arslan

Rafet Özşan Gökçekıran 133 ada 101 parsel Kanal ve İşletme

Bakım Yolu 1218,73 m2 3 2023/531 Esas Adil Başdin,

Ahmet Çakoğlu,

Ayçal Çakoğlu,

Aydan Az,

Ayhan Çakoğlu,

Ayla Çakoğlu,

Aynur Uzunhüseyin,

Aysel Soydan,

Aysun Bozdağ,

Fatma Çakoğlu

Feriha Ünal,

Hüdai Başdin,

Meliha Karamürsel,

Nihat Başdin,

Refai Başdin,

Semiha Kirenci,

Vasfiye Akdere Gökçekıran 133 ada 84 parsel Kanal ve İşletme

Bakım Yolu 115,07 m2

4 2023/533Esas Nazikar Bayramoğlu Gökçekıran 133 ada 57 parsel Kanal ve İşletme

Bakım Yolu 397,88 m2

5 2023/535Esas Ayşe Arıcı, Bahriye Karaman, Cemal Yergin, Cevat Karaman, Dilek Şahin, Dilek Yergin, Emine Karakaş, Fatma Alagöz, Fatma Soyadı Bılınmıyor, Ferhat Şahin, Ferihan Alp, Fikri Akça, Filiz Orgun, Harun Şahin, Hatice Akgün, Hüseyin Karaman, Hüsnüye Şahin, Mehmet Alagöz, Meliha Şahin, Meziyet Özer, Murat Şahin, Mustafa İkili, Mustafa Soyer, Nahit Karaman, Nerdin Akdan, Nermin Bilir, Osman Şahin, Ömer Şahin, Petek Nazan Yergin, Recep Şahin, Rukiye Koşmaz, Rüştü Şahin, Saadet Telli, Sabriye Uzunkök, Serhat Şahin, Servet Kaya, Songül Yılmaz, Vacit Karaman, Yaşare Arslanoğlu, Yaşare Gülen, Yunis şahin, Yusuf Karaman, Yüksel Alagöz, Zeliha Aslanbay, Zeliha Karaman, Zeynep Kara, Zeynep Tor, Zeynep Vurcan Kurtköy 125 ada 41 parsel Kanal ve İşletme

Bakım Yolu 525,00 m2

6 2023/537Esas Hüseyin Yazıcı Kurtköy 126 ada 37 parsel Kanal ve İşletme

Bakım Yolu 13,94 m2

7 2023/539Esas Ali Osman Uçan,

Cemal Uçan,

Cengiz Uçan,

Fatma Pilavcı,

Lütfiye Alademiroğlu, Muhammet Uçan,

Mujgen Karagöz,

Mürüvvet Pilavcı,

Mürvet Akalp,

Müzeyyen Uçan,

Sabahat Toprak Geriş 101 ada 78 parsel Kanal ve İşletme

Bakım Yolu 1064,45 m2

8 2023/541Esas Ali Osman Karataş

Ali Karataş Geriş 101 ada 181 parsel Kanal ve İşletme

Bakım Yolu 108,49 m2

9 2023/543Esas Abdullah Aydın,

Ali Aydın,

Emir Ayşe Aydın,

Gülsüm Özşan,

İsmail Aydın,

Musa Aydın,

Nurettin Aydın,

Şenol Aydın,

Yaşar Aydın

Fatma Aydın

Kemal Aydın

Mehmet Aydın

Tahir Aydın Kurtköy 102 ada 7 parsel Tarla 230,59 m2 Daimi irtifak,

142 m2 Geçici irtifak

10 2023/545Esas Hüseyin Bakır

Muharrem Gençtay

Hüseyin Gençtay

Ahmet Gençtay

Hatice Gençtay

Mustafa Gençtay

Mehmet Bakır

Fatma Bakır

Ömer Bakır

Ahmet Bakır

Mustafa Bakır Geriş 101 ada 203 parsel

101 ada

202Parsel Tarla

Kanal ve İşletme

Bakım Yolu 122,27 m2 Geçici İrtifak

369,71 m2

11 2023/547Esas Dursun Yalçın

Hatice Özsoy

Havva Özsoy

Mehmet Yalçın

Mehmet Efe Yalçın Muhammet Özsoy Nazmiye Dikyol

Safiye Gedikli Kurtköy 102 ada 116 parsel Tarla 6m2 Daimi irtifak,

171,43 m2 Geçici irtifak

12 2023/549Esas Gülizar Baran Kurtköy 102 ada 15 parsel Tarla 285,8 m2 Daimi irtifak,

227,88 m2 Geçici irtifak

13 2023/551Esas Nizamettin Güney

Erdal Güney

Ahmet Güney Geriş 101 ada 200 parsel

101 ada

199 parsel Tarla

Kanal ve İşletme

Bakım Yolu 50,19 m2 Geçici İrtifak

147,54 m2

14 2023/553Esas Mustafa Özdemir

Sadık Özdemir

Ahmet Özdemir

Metin Özdemir

Fatma Özdemir

Nuran Hamarat

Mehmet Özdemir

Müzeyyen Aydın

Hayri Özdemir Kurtköy 102 ada 14 parsel

102 ada

11parsel Tarla

Tarla 8,74 m2 Daimi irtifak,

251,5 m2 Geçici irtifak

174,52 m2 Daimi irtifak,

668,4 m2 Geçici irtifak

15 2023/555Esas Mehmet Koç Çamlık 110 ada 19 parsel Tarla 68,71 m2 Geçici irtifak

16 2023/557 Esas Eyüp Ceylan Geriş 101 ada 194 parsel

101 ada 193 parsel

101 ada 191 parsel

101 ada 190 parsel Tarla

Kanal ve işletme bakım yolu

Tarla

Kanal ve işletme bakım yolu 605,46 m2 Daimi irtifak,

52,67 m2 Geçici irtifak

166,61 m2 Daimi irtifak,

1385,68 m2 Daimi irtifak,

40,52 m2 Geçici irtifak

114,77 m2 Daimi irtifak,

17 2023/559 Esas İbrahim Özyer

Selahattin Özyer Gökçekıran köyü 133 ada 99 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 449,23 m2

18 2023/561 Esas Selvet Çelik Kurtköy köyü 102 ada 20 parsel Tarla 30,04 m2 Daimi irtifak,

1512,56 m2 yüzölçümü

19 2023/563 Esas Adem Özcan

Ahmet Özgülen

Ayşe Güler

Baha Özcan

Bülent Öztürk

Ercüment Öztürk

Hatice Güler

Muhammet Özgülen

Sevim Özdemir

Şerife Özgülen

Şerin Çelikyay

Şükrü Özcan

Ayşe Özçiçek Geriş köyü 104 ada 65 parsel Tarla 39,62 m2 Daimi irtifak

41,15 m2 geçici irtifak

20 2023/565 Esas Abdullah Koç Geriş Köyü 101 ada 212parsel

101 ada 211parsel Tarla

Kanal ve işletme bakım yolu 47,46 m2geçici irtifak,

146,14 m2

21 2023/567 Esas Yakup Kayar Geriş Köyü 101 ada 209 parsel

101ada

208 parsel Tarla

Kanal ve işletme bakım yolu 107,98 m2 geçici irtifak,

316,09 m2 yüzölçümü

22 2023/569 Esas Ayhan Kabasakal

Esme Kabasakal

Halil Çelik

Havva Bitik

İbrahim Kabasakal

Muhammet Kabasakal

Mukaddes Akbaş

Mustafa Murat Yaman

Münevver Köse

Müyesser Bostancı

Seniha Araçlıoğlu Çamlık köyü 110 ada 42 parsel

110 ada

4 parsel

110 ada 46 parsel Kanal ve işletme bakım yolu

Tarla

Kanal ve işletme bakım yolu 330,58 m2

1351,56 m2

79,58 m2

23 2023/571 Esas Ayşe Gülenç

Ayşe Bahar Koca

Cafer Arslan

Cevat Öztürk

Emine Arslan

Emir Arslan

Hüseyin Arslan

Kadriye Kaçar

Mehmet Arslan

Muharrem Arslan

Mustafa Arslan

Nurşen Kaya

Saadettin Arslan

Sabri Arslan

Sefai Arslan

Selahattin Arslan

Selami Arslan

Selma Bostancı

Şenol Öztürk Çamlık köyü 110 ada 40 parsel

110 ada

39 parsel

110 ada 34 parsel Elma Bahçesi

Kanal ve işletme bakım yolu

Fındık Bahçesi 335,97 m2 geçici irtifak

1208,47 m2

260,76 m2 geçici irtifak

24 2023/577 Esas Ali İhsan Ceylan

Ayşe Ceylan

Fadime Uzunal

Fahri Uzunal

Muhittin Ceylan

Muradiye Karagöz

Muzaffer Aktaş

Ömür Ayşe Uzunal

Sadettin Ceylan

Şenel Ceylan

Zeynep Uzunal

Selahattin Uzunal Geriş köyü 101 ada 224parsel

101 ada 223parsel Tarla

Kanal ve işletme bakım yolu 89,78 m2daimi irtifak,

589,65 m2 geçici irtifak hakkı

1184,21 m2 yüzölçümü

25 2023/579 Esas Abdullah Öztürk Kurtköy Köyü 123 ada 21 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 13,08 m2 yüzölçümü

26 2023/581 Esas Bilal Öztürk

Cemal Öztürk

Hatice Öztürk-

Kemal Öztürk

Şadiye Öztürk

Şener Öztürk Kurtköy köyü 117 ada 35 parsel Tarla 54,02 m2 daimi irtifak

155,4 m2

Geçici irtifak

27 2023/583 Esas Sevim Uslu Kurtköyköyü 102 ada 29 parsel Tarla 8,48 m2daimi irtifak,

19,76 m2 geçici irtifak hakkı

28 2023/585 Esas Rafet Kulak Kurtköy Köyü 102 ada 77 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 1605,74 m2 yüzölçümü

29 2023/587 Esas Cevrıye Kır

Hatıce Dursun

Ibrahım Berberoğlu

Mehmet Berberoğlu

Şevkı Berberoğlu Kurtköyköyü 102 ada 25 parsel

102 ada 24 parsel Tarla

Tarla 193,01 m2 daimi irtifak

8,76 m2

Geçici irtifak

27,32 m2 daimi irtifak

30 2023/593 Esas Hüseyin Bayrak Geriş Köyü 101 ada 249 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 37,66 m2 yüzölçümü

31 2023/595 Esas Zeki Alagöz Kurtköyköyü 126 ada 40 parsel Tarla 171,06 m2

32 2023/597 Esas Sezai Erfidan Geriş Köyü 101ada 238 parsel

101 ada 237parsel Tarla

Kanal ve işletme bakım yolu 186,44 m2 geçici irtifak

501,66 m2 yüzölçümü

33 2023/599 Esas Burhan Alagöz Kurtköyköyü 125 ada 35 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 313,67 m2

34 2023/601 Esas Cemal Bulut

Selahattin Alagöz Kurtköyköyü 125 ada 14 parsel Tarla 771,26 m2

35 2023/603 Esas Mustafa Tekol

Hüseyin Öztürk

Yaşar Özbay Kurtköyköyü 123 ada 19 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 57,75 m2

36 2023/605Esas Aysan Soyçiçek Geriş 104 ada 62 parsel Tarla 4,04 m2 daimi irtifak

210,52 m2

Geçici irtifak

37 2023/607Esas Fatma Aslantin Geriş 101 ada 263 parsel Kanal ve işletme bakım yolu 449,39 m2

38 2023/609Esas Ahmet Bakır,

Ahmet Gençtay

Aziz Bakır

Hatice Gençtay

Hava Özok,

Hüseyin Bakır

Hüseyin Gençtay

İbrahim Bakır,

Meral Bakır

Muharrem Gençtay

Mukadder Karakoç

Mustafa Bakır

Mustafa Gençtay

Ömer Bakır

Özge Bakır

Özlem Yavuz

Yüksel Bakır

Zeynep Erbaykır

Fatma Bakır Geriş 101 ada 255 parsel Tarla 129,99 m2

Geçici İrtifak

39 2023/611Esas Ahmet Bakır,

Ahmet Gençtay

Aziz Bakır

Hatice Gençtay

Hüseyin Bakır

Hüseyin Gençtay

İbrahim Bakır,

Muharrem Gençtay

Mustafa Bakır

Mustafa Gençtay

Ömer Bakır

Yüksel Bakır

Fatma Bakır Geriş 101 ada 254parsel Kanal ve işletme bakım yolu 341,35 m2