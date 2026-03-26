T.C. BATMAN 1. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. BATMAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ESAS NO : 2024/494 Esas

DAVALI : NAJAH HAJ HUSSEIN



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 30/04/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.