T.C. BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BATMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/1454 Esas

DAVALI : AĞAOĞLU MADENCİLİK TEMİZLİK PETROL NAKLİYAT İNŞAAT GIDA OTOMOTİV SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-Vergi Kimlik Numarası: 0090574345- Son Adres: Yavuz Selim Mah. Tpao Bulvarı No:405 Merkez/BATMAN

Davacı Dinç Grup İnşaat Petrol Nakliyat Madencilik Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Davalı Ağaoğlu Madencilik Temizlik Petrol Nakliyat İnşaat Gıda Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/662 Esas 2021/546 Karar sayılı davanın reddine dair kararı Diyarbakır Bölge Adiye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 31.10.2024 tarih ve 2024/94 Esas 2024/341 Karar sayılı ilamı ile davalıya ticari defterlerini sunmak üzere usule uygun ihtarat yapılması ve sonuca göre karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile kaldırılmakla dosyanın 2024/1454 Esas sıraya kayıt edildiği, tüm araştırmalara rağmen davalının adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;

Davalı Ağaoğlu Madencilik Temizlik Petrol Nakliyat İnşaat Gıda Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne;

- Şirketin 2014, 2015,2016,2017 yılı ticari defterlerini (kebir, envanter ve yevmiye) mahkememize sunmak veya yerinde inceleme yetkisi verilmesini talep etmesi halinde ticari defterlerin bulunduğu yeri bildirmek üzere ilan tarihinden itibaren yedi gün sonrasından başlayacak 2 haftalık kesin süre içinde ticari defterlerin sunulmaması veya bulunduğu yerin bildirilmemesi veya geçerli bir mazeret sunulmaması halinde yargılama sürüncemede kalacağından delil ibrazından kaçınmış sayılacağı, HMK 220/3 ve 222/3 maddelerine göre davacının usulüne uygun tutulmuş olması halinde Ticari defterlerinin davacı lehine delil teşkil edeceği ve davacı defterlerine itibar edileceği;

- 28.01.2026 günü saat 10:13'te Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında duruşmaya devam edileceği, karar verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri,

- İstinaf karar ilamı, duruşma günü ve ticari defterleri sunmak üzere kesin süre verildiğinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebligat yapılmış sayılmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 21.11.2025