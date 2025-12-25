T.C. BATMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BATMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/374 Esas



TEBLİGAT YAPILAMAYAN DAVALI ŞEYHMUS TÜRKAY - 37499244226



Mahkememizin 2024/374 Esas sayılı dosyasında tüm arama ve araştırmalara rağmen Davalı 37499244226 TC Kimlik Numaralı ŞEYHMUS TÜRKAY'ın adres bilgileri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip tutanağının tebliği yapılamamıştır. Bu sebeple dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Günfen İnşaat Petrol Turizm Tekstil Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından davalılar Abdullah Tanriseven vs. aleyhine mahkememize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında davacı vekili; müvekkili olan davacının Batman İli Merkez İlçesi Girbareşik Köyü 8 Pafta 146 parselde (Yenileme işlemi ile Girbareşik 2626 ada 25 nolu parsel) üzerinde yer alan tüm yapıların mülkiyetinin (muhdesatın aidiyetinin) müvekkiline ait olduğunun tespiti için davayı açmış olup davalı ŞEYHMUS TÜRKAY'ın; davaya tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceği, 26/03/2026 günü saat 10:10'a bırakılan ön inceleme duruşmasına katılabileceği, dava dilekçesi tebliği ve duruşma gün ve saati tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.23/12/2025