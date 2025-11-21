T.C. BAYINDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAYINDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/210 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



İzmir ili Bayındır ilçesi Karahalillimah. 112 ada 1 parsel sayılı tarla vasfındaki malikleri Mehmet Hanifi Özen, Ronny Karakum, Serap Cakubey, Tahsin Karakum adına kayıtlı taşınmazın enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazın178,37m2 lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.adına tescili talebiyle Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/210 Esas sırasında dava açıldığı duruşmasının 11.12.2025 günü saat 10:43'de Bayındır Adliyesinde yapılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 gün içerisinde tebligat veya ilan tarihinden tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. aleyhine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 14. maddede öngörülen 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Mehmet Hanifi Özen, Ronny Karakum, Serap Cakubey, Tahsin Karakum adlarına T.C. Vakıf Bankası Bayındır Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 19.11.2025