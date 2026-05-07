T.C.

BAYINDIR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2025/175 Esas

İLAN



Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; İzmir ili sınırları dahilinde tesis edilen Karapınar Mah enerji nakil hattına ilişkin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19. maddesinin 2/a fıkrası gereğince 2942 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulunun 27.08.2021 tarih, 25-3050 no.lu kararına istinaden kamulaştırma çalışmalarının başlanıldığını, söz konusu Enerji Nakil Hattı nedeniyle tapu maliki davalılara ait; İzmir İli Bayındır İlçesi Karapınar Mah. Mevkiinde kain 0 ada 273 parsel ( 22/a çalışması sonucu oluşan yeni ada/parsel 101/579 ) numaralı taşınmazın 0.76 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 33.09 m2’lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı tesisi ve tescili gerektiğini, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayılı yasanın 3. maddesi ile değişik 8. maddesi uyarınca gerekli işlemlerin idare tarafından usulüne uygun olarak gerçekleştirildiğini, bu madde uyarınca pazarlıkla satın alma talebi davalılara bildirildiğini, davalıların bir kısmının pazarlığa gelmemesi bir kısmının da anlaşmaya yanaşmadığını belirterek, İzmir ili Bayındır ilçesi Karapınar mahallesi 0 ada 273 parsel ( 22/a çalışması sonucu oluşan yeni ada/parsel 101/579 ) sayılı taşınmazın 0,76 m²'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 33,09 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak bedelinin tespitine, taşınmazın üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 0,76 m² lik kısmı üzerinde daimi mülkiyet hakkı, 33,09 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkının takyidatsız olarak tesciline, taşınmaz üzerinde haciz, ipotek ve her türlü 3.kişilerin yasal alacağının tespit edilecek kamulaştırma bedeline yansıtılarak kamulaştırma sonucu taşınmazın müvekkil idare adına takyidatsız olarak tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup iş bu davanın duruşmasının 23/06/2026 günü saat 09:50'de Bayındır Adliyesi 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı Ayşe ELDEK’e ilanen tebliğ olunur.