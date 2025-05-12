T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI



İhale Konusu: Aşağıda açık adresleri verilen taşınmazların 3 yıllığına kiraya verilme ihalesi

İhale Usulü, Yeri ve Tarihi: 22.05.2025 Perşembe günü, aşağıda belirtilen saatlerde Bayrampaşa Belediyesi Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad.No:2/2A Bayrampaşa-İSTANBUL adresindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Kanunun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu taşınmazların, kira süresinin sonuna kadar ki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 25. maddesine istinaden %3'ü tutarında Geçici Teminat yatırılacaktır. Şartname 10.000,00 TL karşılığında Belediye Hizmet binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden (5.kat ) satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir. İstekliler başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile İdaremize gönderebilirler ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı ihale evraklarının teslim saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşmaması halinde bu gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.