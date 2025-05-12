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        T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 13.05.2025 - 00:00
        T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI


        İhale Konusu: Aşağıda açık adresleri verilen taşınmazların 3 yıllığına kiraya verilme ihalesi


        İhale Usulü, Yeri ve Tarihi: 22.05.2025 Perşembe günü, aşağıda belirtilen saatlerde Bayrampaşa Belediyesi Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad.No:2/2A Bayrampaşa-İSTANBUL adresindeki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Kanunun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu taşınmazların, kira süresinin sonuna kadar ki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 25. maddesine istinaden %3'ü tutarında Geçici Teminat yatırılacaktır. Şartname 10.000,00 TL karşılığında Belediye Hizmet binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden (5.kat ) satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir. İstekliler başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile İdaremize gönderebilirler ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı ihale evraklarının teslim saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşmaması halinde bu gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.
        SIRA NO ADRESİ VASFI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ +% 20 (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
        % 3        		 İHALE SAATİ
        1 Kartaltepe Mah. Bilgehan Cad. Aliya İzzetbegoviç Parkı içi No:53 Bayrampaşa/İST. BÜFE 25.000,00 27.000,00 10:30
        2 Kocatepe Mah. Şehirparlı Cad. No:16 Bayrampaşa/İST. BÜFE 35.000,00 37.800,00 10:40
        3 Orta Mah. Abdi İpekçi Cad. Sadık Hoca Parkı Önü No:25-27 Bayrampaşa/İST. BÜFE 30.000,00 32.400,00 10:50
        4 Terazidere Mah. Funda Sok. No:6/1 Bayrampaşa/İST. BÜFE 20.000,00 21.600,00 11:00
        5 Terazidere Mah. Manastır Cad. Şehit Yıldırım Özbir Parkı No:2 Bayrampaşa/İST. BÜFE 30.000,00 32.400,00 11:10
        6 Orta Mah. Demirkapı Cad. Sadık Hoca Parkı Altı ucu 6/1 Bayrampaşa/İST. BÜFE 30.000,00 32.400,00 11:20
        7 Kocatepe Mah.Gümrük İskele Cad. Mega Center C29 Blok 9.Kat/ 61-62-63-64-65-66 nolu Bürolar BÜRO 70.000,00 75.600,00 11:30
        KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
        a) Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)
        b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
        c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
        d) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.(İhaleye girilen yılın) (Gerçek- Tüzel Kişiler)
        e) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (İhaleye girilen yılın) (Tüzel Kişiler)
        f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi.Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
        g)Ticaret Sicil Gazetesi örneği(ilk ve son gazete)(Tüzel Kişiler)
        h) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02220518