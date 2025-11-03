T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/213 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Durmuşlar Mah.
ADA NO : 299
PARSEL NO : 8 ve 1 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : ERCAN GEZER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/213 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.10.2025