T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 06.03.2026 - 00:00
T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/142 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Alhatlı mahallesi
ADA NO : 138
PARSEL NO : 6
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 40,07 m2 , 1.350,07 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZARİFE KAYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : EPDK
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/142 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026