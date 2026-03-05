T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/142 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Alhatlı mahallesi

ADA NO : 138

PARSEL NO : 6

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 40,07 m2 , 1.350,07 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ZARİFE KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : EPDK

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/142 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026