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        T.C. BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.02.2025 - 00:00
        T.C.
        BESNİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
        İLAN OLUNUR

        ESAS NO : 2024/240 Esas
        DAVALI : YILMAZ ŞAHİN- Memet ve Zöhre oğlu, 1990 doğumlu, 158*****592 T.C. kimlik numaralı, 887 ROUTE DEPARTEMENTALE 117 TARNOS 10220 9890 FRANSA


        Davacı ÖZGE ÇOLAK tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Davacı Özge ÇOLAK tarafından aleyhinize nafaka artırımı talepli dava açılmış olup davaya karşı iki hafta içerisinde cevaplarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap dilekçesi hazırlanmasının mümkün olmadığı durumlarda yine bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere iki haftalık ek süre verilebileceği, HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194.md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen ve tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02175060