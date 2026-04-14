T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/371 Esas

DAVALI : LILIANA LEPSHOKOVA Kısıklı Mah, Prof Dr Nevzat Kor Sok Muhacır Apt No: 10 İç Kapı No:3 Üsküdar/ İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 29/09/2026 günü saat: 11.25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.