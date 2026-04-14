T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2025/371 Esas
DAVALI : LILIANA LEPSHOKOVA Kısıklı Mah, Prof Dr Nevzat Kor Sok Muhacır Apt No: 10 İç Kapı No:3 Üsküdar/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 29/09/2026 günü saat: 11.25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.