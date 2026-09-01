T.C. BEYKOZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BEYKOZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/789 Esas



DAVACI : RAFAEL ALEXANDRE FER FERREIRA DA SILVA

DAVALI : BANDAR MOHAMMED ABDULLAH AL ATTIYAH - Acarlar Mahallesi Acarkent B1 Kapısı 79. Sokak B 187 Villa No:2/1Beykoz/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamamanız ve emniyet araştırmasından da adresinize ulaşılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü olan 01/12/2026 günü saat: 11:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nın 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.