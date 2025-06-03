T.C. BEYKOZ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BEYKOZ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/113 Esas



DAVACI : SARDES FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

İLANEN TEBLİĞ YAPILAN DAVALI: ÜLKEM AKERMAN Soğuksu Mahallesi Ede Sokak Şehit Murat Çavdar Caddesi No:86 Paşabahçe/Beykoz/İstanbul



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dışı Ema Lojistik firması ile faktoring sözleşmesi kapsamında davacı tarafından faktoring işlemleri kapsamında temlik aldığı faturalara karşılık dava dışı Ema Lojistik firmasına yapmış olduğu ödemeler ve faktoring masrafları neticesinde toplam 2.658.000 TL Ema Lojistik şirketinden alacaklı olduğu, yapılan faktöre işlemlerinde Güç Yapı Mimarlık A.Ş. Çeklerinin davacı şirkete dava dışı şirket tarafından cirolanarak verildiği, çeklere ilişkin herhangi bir ödeme mevcut olmadığı, söz konusu faktoring işlemleri incelendiğinde son faktöre işleminin 13.03.2018 tarihinde olduğu, söz konusu çeklerin alınışlarının Ocak 2018- 13.03.2018 tarihleri arasında olduğu, 21.03.2018 boşanma tarihinden sonrasına keşide/vade tarihlerinin olan çeklerin aynı zamanda davaya konu takiplere konu olduğu, davacı şirkete faktoring işlemleri kapsamında dava dışı Ema Lojistik tarafından verilişlerinin boşanma tarihinden önceki tarihler olduğu, Yargıtay kararlarında, boşanma davasında tarafların hazırladığı ve mahkemenin onayladığı protokole uygun şeklide yapılan hukuki işlemin tasarrufun iptali davası kapsamında iptalinin istenebileceğine hükmedildiği, davalıların Beykoz 2. Aile Mahkemesinin 2018/198 Esas 2018/204 karar sayılı 21.03.2018 dava tarihli, 26.03.2018 karar tarihli kararı ile anlaşmalı olarak boşandıkları, ilgili anlaşma protokolünün 3. Maddesi gereğince davalı Ülkem Akerman'ın davalı İbrahim Süha Güçsav'a ait olan uyuşmazlık konusu taşınmazlar üzerinde edinilmiş mallara katılma rejiminden doğan katılma alacağından ibra edildiği, uyuşmazlıkta ibra sözleşmesinin iptalinin talep edildiği, bu yönü ile tasarrufun iptaline konu olabilecek bir tasarruf nitelemesinin sayın mahkemenin takdirinde olduğu, davalıların özellikle İİK M.280 bağlamında mal kaçırma kastı ile birlikte hareket edip etmediği yönündeki takdirin sayın mahkemeye ait olduğu şeklinde rapor sunulduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

Duruşma günü: 25.09.2025 günü saat 09:30