T.C. BEYPAZARI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

BEYPAZARI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1455 Esas

DAVALILAR :1- CENNET YURDAGÜL

2- DİLARA ZEHRA YURDAGÜL

3- ERTUĞRUL YURDAGÜL

4- FADİME YURDAGÜL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 19/02/2026 günü saat: 12:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.