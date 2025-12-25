T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2015/133 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi talep edilen Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Köşebükü Köyü, Hücre ve Oluklu Mevkii 271 Parsel bilgi taşınmazın ortaklarından EGON HERMANN ve ANNA MARGARETHE oğlu/kızı, 02/04/1938 dogumlu, ELGABUTHİLDA YÜCEL 'e duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi,bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 31/03/2026 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği Tebligat Kanunun 28 ve HMK nun 438 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.