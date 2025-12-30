Örnek No:55*

T.C.

BİGA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

(1) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri :

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sinekçi Köyü, Akpınar Mevkii, 120 ada, 107 parseldeki 7.370,98 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif eğimli olup kadastral yolu vardır.

Kıymeti : 1.621.615,60 TL =>KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 10:50=>Bitiş Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 10:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 10:50=>Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 10:50

(2) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sinekçi Köyü, Akpınar Mevkii, 120 ada, 117 parseldeki 6.280,84 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topografik yönden hafif eğimli olup kadastral yolu yoktur. Parsel toprak kumlu-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 1.444.593,20 TL =>KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 11:50=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 11:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 11:50=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 11:50

(3) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gerlengeç Köyü, 254 ada, 10 parseldeki 3.957,50 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden düz ve düze yakın eğimli olup, kadastral yolu yoktur. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 2.572.375,00 TL =>KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 13:50=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 13:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 13:50=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 13:50

(4) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gerlengeç Köyü, 263 ada, 27 parseldeki 13.658,85 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden düz ve düze yakın eğimli olup kadastral yolu vardır. Parselin toprak yapısı kumlu-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 4.370.832,00 TL =>KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 14:55=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 14:552.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 14:55=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 14:55

28/12/2025

(İİK m.114 ve m.126) (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.