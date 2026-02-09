Örnek No:55*

T.C.

BİGA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/129 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/129 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Zeytinlik Mah. Nato mevkii, 418 ada, 1 parseldeki 459,08 m2 Avlulu Kerpiç Ev Vasıflı taşınmaz. Parsel üzerinde III/A yapı sınıfında değerlendirilebilecek 82,50 m2 ve 45,00 m2 taban alanlı tek katlı kargir yığma tarzda imal edilmiş, mesken olarak kullanılan iki adet kargir ev vardır.

Kıymeti : 5.633.996,00 TL => KDV Oranı: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/03/2026 - 14:30=>Bitiş Tarih ve Saati: 11/03/2026 - 14:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 14:30=>Bitiş Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 14:30

31/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.