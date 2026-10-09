Örnek No:55*



T.C.

BİGA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/71 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hoşap(Hoşoba) Köyü, Samanlıdere mevkii, 103 ada, 85 parseldeki 12.249,26 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Taşınmazın uzun bir süredir tarımsal üretimde kullanılmadığı bazı kısımlarının fundalık ve ağaçlarla kaplı durumda olduğu taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan muhdesat veya yapı olmadığı görülmüştür.

Kıymeti : 1.837.389,00 TL => KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/10/2026 - 13:53=>Bitiş Tarih ve Saati: 03/11/2026 - 13:53

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/11/2026 - 13:53=>Bitiş Tarih ve Saati: 01/12/2026 - 13:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hoşap(Hoşoba) Köyü, Köyiçi mevkii, 141 ada, 10 parseldeki 4.217,92 m2 arsa vasıflı taşınmaz. Parsel üzerinde bir adet betonarme şeklinde imal edilmiş 87 m2 büyüklüğünde mesken yapısı, bir adet tek katlı biriketten imal edilen 160 m2 büyüklüğünde mesken yapısı ve muhtelif meyve ağaçları vardır.

Kıymeti : 8.251.360,00 TL => KDV Oranı: %20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/10/2026 - 14:53=>Bitiş Tarih ve Saati: 03/11/2026 - 14:532.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/11/2026 - 14:53=>Bitiş Tarih ve Saati: 01/12/2026 - 14:53 02/09/2026

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.