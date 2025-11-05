Habertürk
        T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.11.2025 - 00:00
        T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/471 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Kamulaştırılan taşınmazın
        bulunduğu yer : ÇANAKKALE İli, BİGA İlçesi, SARICA Köyü tapuya 954 parsel no ile kayıtlı toplam 3.188,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz
        Malikin adı ve soyadı : AHMET ŞENTÜRK vd.
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/471 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02324816