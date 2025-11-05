T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/478 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırılan taşınmazın
bulunduğu yer : ÇANAKKALE İli, BİGA İlçesi, DEREKÖY Köyü tapuya 657 parsel no ile kayıtlı toplam 4,700.00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz
Malikin adı ve soyadı : FERİT AĞIRBAŞ vd.
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/478 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2025