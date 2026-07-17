iLAN

T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN



ESAS NO : 2025/432 Esas

KARAR NO : 2025/239



Davacı BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Davalılar, BAŞAK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI BİGA TİCARTE SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Şirketin İhyası davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalılardan Başak Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne dosya derdest aşamada iken yapılan tebligatın iade olması üzerine, Mahkememizin Gerekçeli Karar tebligatı adı geçen davalı şirkete Mahkemenizce bilinen en son sicil adresine Tebligat Kanununun 35. Maddesine uygun şekilde yapılmak üzere tebliğe çıkarılmış, ancak, "Adresteki binanın yıkılması nedeniyle, sözkonusu yerin boş arsa olduğu" gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. İlgili kurumlara yapılan yazışmalar yoluyla yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin 20.11.2025 tarihli kararı ile;

"HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;1-) DAVANIN KABULÜ İLE;A-) Biga Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2320 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Başak Oto Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Biga İcra Müdürlüğü'nün 2018/87 Esas sayılı dosyasındaki takip ile SINIRLI OLMAK ÜZERE İHYASINA,B-) TTK'nun 547/2. maddesi gereğince ihya edilen şirkete son yetkilisi 32551252140 T.C. kimlik numaralı Ahmet Rasim Başak'ın tasfiye memuru olarak atanmasına,2-) Karar kesinleştiğinde tescil ve ilan için karardan bir örneğinin Biga Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine, ihya kararının ticaret siciline tesciline ve ticaret sicil gazetesinde İLANINA,3-)Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına YER OLMADIĞINA,4-)Davacı tarafından yapılan 615,40-TL başvurma harcı, 615,40-TL peşin harç, 711,00‬-TL posta ve tebligat masrafı olmak üzere toplam 1.941,80-TL yargılama giderinin davalı alınarak davacıya VERİLMESİNE,5-)Davacı bu davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca hükmedilen 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya VERİLMESİNE, 6-)HMK'nun 333. maddesi uyarınca davacı tarafından yatırılan avanstan kullanılmayarak artan gider avansının (iş bu kararın tebliğ gideri avanstan karşılanmak ve bu gider mahsup edilmek kaydıyla) kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya İADESİNE, Dair, davacı vekilinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içersinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesi vasıtasıyla mahkememize gönderilecek dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 20/11/2025"

Şeklinde karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/07/2026