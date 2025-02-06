T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/236 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Balıkesir İli Bigadiç ilçesi İskele Mahallesi
MEVKİİ : Garipler
PAFTA NO :
ADA NO : 156
PARSEL NO : 22
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 6806,95 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Zeliha Bayatlı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tescil.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/236 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.24/12/2024